Pan Daniel Kaczmarski miał zaledwie 45 lat, gdy zdiagnozowano u niego nowotwór jelita grubego. Do tego, że warto zapisać się na kolonoskopię przekonał go urolog, gdy mężczyzna przechodził rutynowe badanie prostaty. Wcześniej nie odczuwał żadnych objawów.

Na początku trudno mu było zaakceptować diagnozę. Leczył się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku - konieczna była najpierw radioterapia potem chemioterapia, w końcu operacja. Na szczęście pan Daniel szybko wrócił do pracy i do życia rodzinnego - od diagnozy minęło już pięć lat.

Nowotwór u młodych dodatkowych wyzwaniem dla specjalistów

Chociaż średni wiek zachorowania na nowotwór jelita grubego to 67 lat - eksperci widzą, że przybywa osób, którzy chorują sporo przed 50. - Zauważyliśmy niepokojący trend epidemiologiczny, że coraz więcej naszych pacjentów pojawia się i zgłasza się do nas w młodszym wieku niż widzieliśmy to jeszcze 5-10 lat temu – podkreśla specjalistka gastroenterologii dr Nastazja Pilonis.

- Wymaga to jeszcze dodatkowego wsparcia ze strony systemu opieki zdrowotnej, ze strony naszego zespołu, żeby taka osoba nie tylko mogła zostać wyleczona, ale żeby mogła wrócić do pełnej aktywności społecznej, fizycznej, zawodowej – mówi specjalista chirurgii ogólnej i proktolog dr Piotr Spychalski.

Lekarze apelują o zmianę stylu życia

- Biorąc pod uwagę nieduże obciążenie, jakim jest wykonanie testu na krew utajoną w stolcu, to badanie z punktu widzenia NFZ czy punktu widzenia pacjenta nie jest badaniem drogim – podkreśla dr Piotr Spychalski. - Kosztuje kilkadziesiąt złotych i ma dobre parametry jeśli chodzi o to, jak często wykrywa zmiany. To wydaje się, że uzasadnione jest wykonywanie co jakiś czas takiego testu – dodaje.