Polska

Co z wicepremierem dla Polski 2050? Pełczyńska-Nałęcz "nie ma odpowiedzi" od Tuska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: poprosiłam premiera o spotkanie, od miesiąca nie mam odpowiedzi
Źródło: TVN24
Poprosiłam premiera Donalda Tuska o spotkanie. Od miesiąca nie mam odpowiedzi - powiedziała w "#BezKitu" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana o to, czy rozmawiała z szefem rządu o stanowisku wicepremiera.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była pytana w programie "#BezKitu" w TVN24, co dalej ze stanowiskiem wicepremiera, o które ubiega się Polska 2050. - Z naszej strony dokonała się rzecz, do której się zobowiązaliśmy (...). My, niezależnie od tego, jak inni działają na scenie politycznej, działamy według naszych zasad i wartości, a nasza zasada jest taka, że dotrzymujemy umów - odpowiedziała.

Wskazała, że były marszałek Sejmu i lider jej partii Szymon Hołownia ustąpił ze stanowiska na rzecz Włodzimierza Czarzastego. - Teraz inni decydują sami o sobie, czy dotrzymują umów, czy nie dotrzymują umów - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz: rozmowa jest najlepszym sposobem budowania koalicji

Dopytywana, czy rozmawiała o pozycji wiceszefa rządu z Donaldem Tuskiem, ministra odpowiedziała, że "miesiąc temu poprosiła pana premiera o spotkanie". - Uważam, że rozmowa jest najlepszym sposobem budowania relacji, koalicji i współpracy. Z mojej strony jest gotowość do tego spotkania. Od miesiąca nie mam odpowiedzi - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra zaznaczyła też, że "nie zakłada scenariusza", w którym nie zostaje wicepremierką. - Wtedy niech odpowiadają na to pytanie ci, którzy się zobowiązali i nie dotrzymali słowa. Dla nas najważniejsze jest to, do czego myśmy się zobowiązali i żeby wyborcy widzieli, że Polska 2050 dotrzymuje słowa - uzupełniła.

Pełczyńska-Nałęcz zaprzeczyła, kiedy była pytana, czy od tej sprawy Polska 2050 uzależnia swoją pozycję w koalicji 15 października. - Nasze zobowiązanie do bycia w koalicji jest zobowiązaniem przede wszystkim wobec wyborców. Tego zobowiązania dotrzymujemy tak długo, jak możemy realizować nasze DNA i nasze zobowiązania. Sprawa stanowisk to jest odpowiedzialność, ale to nie jest warunek, przez który nie możemy realizować naszych zobowiązań - argumentowała.

Władze Polski 2050 rekomendowały na stanowisko wicepremierki Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz pod koniec września. Obecnie taką funkcję w rządzie pełnią minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe), minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (Koalicja Obywatelska) i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica).

pc

pc
Autorka/Autor: sz/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Donald TuskKoalicja 15 października
