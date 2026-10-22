ROZMOWA PIASECKIEGO Co prezydent zrobi z awansem Andrzeja Domańskiego? "Wniosek wpłynął. Na razie tych panów nie ma" Justyna Sochacka |

Co prezydent zrobi z awansem Domańskiego? Leśkiewicz odpowiada Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Premier Donald Tusk poinformował, że we wtorek wieczorem podpisał wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie mianowania ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera rządu.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy wniosek szefa rządu może skończyć się inaczej niż odebraniem przysięgi od Domańskiego, odparł, że "na razie ten wniosek wpłynął do kancelarii prezydenta".

- Premiera i ministra finansów, świętej krowy rządu Donalda Tuska, nie ma. Panowie są w tej chwili w Indiach, więc spokojnie, poczekajmy - dodał.

Dopytywany, czy gdy Domański wróci, to prezydent go zaprosi do pałacu prezydenckiego, odparł, że "pan prezydent nie ulega żadnej presji". - Mamy chwilę czasu. Wpłynął wniosek o powołanie pana Domańskiego na wicepremiera. Będzie decyzja pana prezydenta - mówił. Dodał, że wniosek wpłynął "bodajże wczoraj".

Pytany, co prezydent zrobi dla poprawy kondycji finansów, Leśkiewicz odparł, że "podpisze dobre ustawy, które zaproponuje polski rząd". Na pytanie, czy ustawa, która zwiększała akcyzę na alkohol, którą zawetował Nawrocki była niedobra, odparł, że "nie była dobrym rozwiązaniem i prezydent to wyraźnie argumentował".

Dopytywany, jakimi ustawami poprawiać kondycje finansów publicznych, odparł: - Ja za rząd nie będę rozwiązywał ich problemów. Niech rząd proponuje konkretne rozwiązania i ten wspaniały pan minister Domański, który za chwilę - według pana Donalda Tuska - powinien zostać wicepremierem tego rządu.

Dyskusja o wyroku TK. Leśkiewicz: gdyby pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiali...

Leśkiewicz został też zapytany w "Rozmowie Piaseckiego", co musiałoby się stać, żeby prezydent jednak zaprosił na ślubowanie Macieja Berka i pozostałą czwórkę sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.

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Odpowiedział, że "przede wszystkim pan Maciej Berek musi przedłożyć dokumenty potwierdzające dziesięcioletni okres" wykonywania zawodu. Dopytywany o pozostałą czwórkę sędziów, powiedział, że został "złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w trybie artykułu 189 konstytucji".

Na pytanie, czego ten wniosek dotyczy, Leśkiewicz odparł: - Rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy marszałkiem Sejmu i panem prezydentem w zakresie dotyczącym tego, kto za kogo został wybrany, jak ten proces wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przebiegał.

Dopytywany, czy jest pewny, że tego dotyczy ten wniosek, gość TVN24 odpowiedział: - Może pan to dokładnie sprawdzić. To jest jeden z elementów tego wniosku. Zakładam, że pan ten wniosek ma przed sobą, więc proszę przeczytać.

Prowadzący program Konrad Piasecki pokazał Leśkiewiczowi dokument i poprosił go, żeby znalazł fragment, o którym mówi. - Jak pan wie, to po co pan pyta? Przecież tu ma wszystko pan napisane - upierał się rzecznik prezydenta.

- Bo ja pana łapię na mówieniu nieprawdy - zareagował Piasecki.

- Te punkty dotyczą przede wszystkim kwestii odebrania ślubowania przez marszałka Sejmu - powiedział Leśkiewicz. - Wyłącznie kwestii odebrania ślubowania. Prezydent nie pyta Trybunału, czy ma obowiązek zaprzysiąc tych sędziów, czy nie ma obowiązku. Prezydent pyta, czy marszałek Sejmu może odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału - zauważył Piasecki.

- Nie ma tam tego punktu, o którym pan mówi. Przyznaję - odparł Leśkiewicz. - Natomiast w dyskusji i w argumentacji, którą przedstawił pan prezydent i szef kancelarii prezydenta, ten argument także się pojawiał - dodał.

Piasecki zauważył, że TK w 2015 roku napisał: "Odebranie ślubowania od sędziów Trybunału nie może być postrzegane jako należące do uznania głowy państwa. Prezydent jest obowiązany przyjąć ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Nie ma w tym zakresie możliwości dokonywania samodzielnej, a przy tym swobodnej, zależnej jedynie od własnego uznania oceny".

Leśkiewicz dalej zwrócił uwagę, że Piasecki czyta fragment wyroku. - Przecież ja nie mam w głowie całego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Pan pewnie przed dzisiejszą rozmową też nie miał przed sobą tego wyroku. Więc to jest takie zagranie trochę poniżej pasa. Gdyby pan mi powiedział, że będziemy konkretnie o tym rozmawiali, to ja bym panu przyniósł konkretny punkt z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Więc sorry, ale to nie jest równa dyskusja, bo myśli pan, że ja będę teraz każdy punkt, każdego wniosku, każdej ustawy znał z głowy i na pamięć? - pytał rzecznik prezydenta.

- To, co powiedziałem na samym początku, nie znalazło się we wniosku, przyznaję, natomiast było elementem, który przeważył o tym, że wniosek został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, czy wpłynął na to, że ten wniosek został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, czyli brak informacji, który sędzia za kogo został wybrany - mówił Leśkiewicz.

Na uwagę, że poprzedni sędziowie też nie byli wybierani na konkretną kadencję, odparł, że "pan prezydent nie jest związany jakimiś poprzednimi decyzjami".

Co prezydent zrobi z ustawami aborcyjnymi? "Nie wiem, czy jestem w stanie wyobrazić sobie podpis pod nimi"

Leśkiewicz odniósł się również do przyjętych we wtorek przez Sejm nowelizacji Kodeksu karnego dotyczącej częściowej dekryminalizacji aborcji oraz ustawy dopuszczającej aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu. Oba projekty trafią teraz do Senatu.

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Przyznał, że nie wie, czy jest w stanie sobie wyobrazić podpis Karola Nawrockiego pod tymi ustawami, bo "nie zna decyzji pana prezydenta". Dodał, że ustawy jeszcze nie wyszły z parlamentu.

Leśkiewicz pytany o swoje zdanie, odparł, że to kwestie światopoglądowe i nie będzie się nimi dzielił. - Natomiast pan prezydent to zdanie przedstawi w momencie, kiedy ustawy trafią na jego biurko - podkreślił.

- Prezydent Karol Nawrocki w kampanii wyborczej mówił wielokrotnie o tym, że jest przeciwnikiem aborcji, jest za życiem. Ale mówił też o tym, że jest gotów na rozmowy - dodał. - To jest ten moment, gdzie być może trzeba będzie porozmawiać - ocenił. - Natomiast to rządzący, przedstawiciele parlamentu, klubów, kół poselskich, powinni zgłosić się do pana prezydenta - dodał.

Leśkiewicz: jesteśmy krytyczni wobec polityki rozszczelniania sankcji wobec Rosji

Rafał Leśkiewicz mówił też o relacji Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - To normalna relacja między prezydentami - powiedział. Na pytanie, czy "żywa, czy okazjonalna", odparł, że "żywa". - Przecież ostatnie spotkanie panów prezydentów miało miejsce podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - dodał.

Dopytywany, czy Nawrocki jest w stanie wysłać Trumpowi sygnał, że jego polityka wobec Ukrainy oraz Rosji i rozszczelnianie sankcji to nie jest coś, co się Polsce podoba, powiedział, że "taki sygnał pan prezydent wysłał w zeszłym tygodniu chociażby, kiedy wyraźnie powiedział, że polityka sankcyjna wobec Rosji powinna być utrzymana na jak najwyższym poziomie, nie można tej polityki sankcyjnej rozszczelniać".

Gdy Piasecki zwrócił uwagę, że chodzi mu o sygnał bardziej osobisty, Leśkiewicz odpowiedział, że "to jest polityka Stanów Zjednoczonych", a "my mamy swoją agendę składającą się z dwóch punktów przede wszystkim do załatwienia". Wskazał, że pierwszy to "stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce i tym samym wzmocnienie całej wschodniej flanki NATO", a drugi punkt to "stały udział w grupie G20".

- To są te dwa punkty wokół których koncentrują się przede wszystkim nasze relacje bezpośrednie z prezydentem Trumpem, z jego administracją - dodał rzecznik prezydenta.

- Natomiast oczywiście, że nie podoba nam się i mówił to pan prezydent wyraźnie, rozszczelnianie sankcji w stosunku do Rosji - zaznaczył. - Jesteśmy krytyczni wobec polityki rozszczelniania sankcji, to nie jest dobre rozwiązanie - dodał.

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