Ważą się losy ministra nauki. Rozmowa Tuska i Czarzastego

Trela: Wieczorek nie zasługuje na dymisję

Zaznaczył również, kto podejmie decyzję w tej sprawie. - Jeżeli będzie dymisja, to będzie decyzja lidera politycznego Lewicy i pana premiera Donalda Tuska. Każdy, kto pełni funkcję ministerialną, wie, że to nie jest funkcja dożywotnia - powiedział.

Do najnowszych doniesień o oświadczeniu majątkowym Wieczorka odniosła się także Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości z ramienia Lewicy. - Nie znam tych szczegółów. Wiem, że to się często posłom jednak zdarza, że korygują na jakimś etapie swoje oświadczenia poselskie. Myślę, że w ogóle trzeba zrobić porządek z oświadczeniami poselskimi - skomentowała.