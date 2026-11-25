Kropka nad i Co jeżeli Bogdan Święczkowski nie stawi się w prokuraturze? Dariusz Korneluk zapowiada Sebastian Zakrzewski |

Korneluk: immunitet Święczkowskiego został skutecznie uchylony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przekazała prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi cztery uchwały o uchyleniu immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Prokuratura zapowiedziała przedstawienie im zarzutów i przesłuchanie ich w charakterze podejrzanych.

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Dariusz Korneluk o dalszych krokach wobec Bogdana Święczkowskiego

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk był pytany w "Kropce nad i" w TVN24, co się wydarzy, jeżeli Święczkowski nie stawi się na przesłuchanie. Przypomniał, że we wnioskach o uchylenie immunitetu prokuratura zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na zatrzymanie i aresztowanie prezesa TK, jednak Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK nie przychyliło się do tego wniosku.

- Jeżeli Bogdan Święczkowski się nie stawi, wówczas prokurator będzie sporządzał kolejny wniosek do Trybunału, ale już wyłącznie o zatrzymanie - zapowiedział Korneluk.

Gość TVN24 wyraził nadzieję, że prezes TK "stawi się przed prokuratorem, usłyszy zarzut, złoży wyjaśnienia, jak każdy normalny obywatel" oraz że "nie będzie konieczności występowania do Trybunału z kolejnym wnioskiem".

Przesłuchanie Karola Nawrockiego. "Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi"

Korneluk został też zapytany, jakie wpłynęły do prokuratury zawiadomienia po wejściu przez Karola Nawrockiego do gmachu TK 30 października. Prokurator krajowy podkreślił, że w tej sprawie "prowadzone jest postępowanie" i wspomniał o "dziesiątkach obywatelskich zawiadomień mówiących o naruszeniu prawa przez pana prezydenta i osoby mu towarzyszące".

Gość TVN24 wyraził przekonanie, że śledczy wystąpią do kancelarii prezydenta o nagrania zajścia wykonane przez jej pracowników. - Posiadamy takie informacje, że były [nagrania]. Zresztą te nagrania także są publikowane w sieci. My je wszystkie zabezpieczamy, analizujemy i na podstawie tego będą planowane kolejne czynności dowodowe - dodał.

Prokurator krajowy poruszył również kwestię przesłuchania prezydenta w charakterze świadka w ramach śledztwa dotyczącego niedopuszczenia sędziów TK do orzekania. Karol Nawrocki od dwóch miesięcy nie wskazał terminu złożenia zeznań.

- Zespół [prokuratorów] zwrócił się do kancelarii prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu i miejsca dla niego dogodnego, uwzględniającego oczywiście cały kalendarz obowiązków pana prezydenta. […] Dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi - zaznaczył.

Kancelaria Prezydenta RP w środę przekazała portalowi Gazeta.pl, że prezydent odpowie na wezwanie prokuratury do złożenia zeznań. - To się cieszę - skwitował Korneluk.

Prokuratura poszukuje dziewczynki, która "cudem uniknęła śmierci"

Prokurator krajowy na antenie TVN24 zwrócił się do przedstawicieli prawnych dziewczynki, która w dniu zamachu w Krakowie - jak sam określił - "cudem uniknęła śmierci". Na nagraniu, które obiegło sieć i którego autentyczność potwierdził też Korneluk, widać, że zamachowiec oddał w jej kierunku strzały z broni maszynowej.

- Szukamy zarówno przedstawicieli prawnych, jak i samej pokrzywdzonej. [...] Chcemy ją przesłuchać, chcemy przesłuchać jej przedstawicieli prawnych. To jest istotne z punktu widzenia wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia - zaznaczył Korneluk.

Korneluk o poszukiwaniach przedstawicieli prawnych dziewczynki, która "cudem uniknęła śmierci" podczas zamachu w Krakowie Źródło: TVN24

Poinformował, że śledczy badają między innymi., czy zamachowiec działał z własnej inicjatywy, czy korzystał z czyjejś pomocy bądź był przez kogoś namawiany do popełnienia zbrodni.

- Na chwilę obecną niczego nie wykluczamy, łącznie z tym, że działał z inspiracji obcych służb. To też jest wątek, który jest badany - powiedział Korneluk, zastrzegając, że jest to jedna z hipotez rozpatrywanych w ramach śledztwa.

"Śledztwo smoleńskie". Prokuratura przedstawi wnioski biegłych

Gość TVN24 zapowiedział, że w czwartek, 26 listopada, na stronie internetowej Prokuratury Krajowej pojawi się obszerny komunikat w sprawie tzw. śledztwa smoleńskiego. Przekazał też, że rzecznik PK na briefingu prasowym "zrelacjonuje opinie 22 biegłych", które sporządzili "w oparciu o cały zgromadzony dotychczas materiał dowodowy" oraz w których "przedstawiają przyczyny i przebieg katastrofy smoleńskiej".

- Chcemy pokazać, jakie są wnioski zespołu biegłych, którzy dysponowali pełnym materiałem dowodowym. Co jest istotne, zostali powołani w 2019 roku - podkreślił Korneluk.

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