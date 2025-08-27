"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem

Zalewska o Radzie Gabinetowej: Kosiniak-Kamysz się odpalił Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Rada Gabinetowa, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczyła m.in. kwestii finansów publicznych, umowy UE-Mercosur, czy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Autorzy "Podcastu Politycznego" zdradzili szczegóły rozmów, gdy salę opuścili już dziennikarze.

Rząd ma dwa scenariusze na obejście wet Nawrockiego - zdradziła Arleta Zalewska.

Konrad Piasecki ujawnił, że w Pałacu Prezydenckim miał pojawić się "pomysł na zmianę stanowiska w sprawie wysłania wojsk na Ukrainę".

W środę odbyła się Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Posiedzenie trwało około trzech godzin. W części jawnej głos zabrali premier i prezydent. W ich wypowiedziach nie brakowało wzajemnych uszczypliwości.