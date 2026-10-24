Były wiceminister Ryszard Bartosik stracił prawo jazdy
O utracie prawa jazdy Bartosik poinformował w sobotę na swoim profilu w portalu społecznościowym. Przeprosił za swoje zachowanie.
Przekazał, że 23 października, wracając do domu, przekroczył dozwoloną prędkość obowiązującą w terenie zabudowanym.
"Z pokorą przyjmuję mandat i zakaz prowadzenia auta na 3 miesiące" - napisał.
Poseł przeprosił także za swoje zachowanie. Poinformował również, że dokonał wpłaty na fundację zajmującą się wsparciem ofiar wypadków drogowych.
"Trzeba się przyznać i przeprosić"
Poseł Bartosik, odnosząc się do swojego wpisu, powiedział, że dla niego podanie takiej informacji publicznie to nie kwestia odwagi. - Po prostu jeżeli popełniłem błąd, to trzeba się do niego przyznać i za niego przeprosić - powiedział.
Jak przypomniało w sobotę lokalne Radio Poznań, Ryszard Bartosik nie jest pierwszym politykiem, który został w ten sposób ukarany. Wcześniej za zbyt szybką jazdę prawo jazdy stracili także inni wielkopolscy parlamentarzyści m.in. poseł PiS z Gniezna Zbigniew Dolata i obecny senator KO Adam Szejnfeld.