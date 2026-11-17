Afera Zondacrypto Były agent CBA Artur Chodziński usłyszy zarzuty w sprawie Zondacrypto Maciej Duda |

Duda: Chodziński usłyszy zarzuty w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Mogę potwierdzić, że Artur Chodziński został wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego przez Zespół Śledczy nr 4 w Prokuraturze Krajowej w sprawie Zondacrypto. O terminie nie informujemy - przekazała prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego, Maciejowi Dudzie, reporterowi "Superwizjera" TVN24.

Wcześniej o wezwaniu Chodzińskiego reporter "Superwizjera" informował nieoficjalnie na antenie TVN24. Według ustaleń dziennikarza zarzuty mają dotyczyć między innymi powoływania się na wpływy w związku ze współpracą byłego funkcjonariusza z Przemysławem Kralem, prezesem upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Śledczy z Prokuratury Krajowej badają wizyty Chodzinskiego w kancelarii prezydenta oraz w Sejmie i Senacie.

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Artur Chodziński usłyszy zarzuty w sprawie Zondacrypto

Ze śledztwa reportera "Superwizjera" Michała Fui wspólnie z Wirtualną Polska, oraz z reportażu "Superwizjera" "Tajny agent PiS" (autorstwa Łukasza Rucińskiego, Roberta Zielińskiego i Macieja Dudy) może wynikać, jakimi działaniami byłego agenta CBA mogą interesować się prokuratorzy:

Ponad pół miliona złotych z czeskiej spółki: Od czerwca 2025 do marca 2026 roku firma Chodzińskiego (Astrea Consulting) wystawiła czeskiej spółce Krala faktury na 7 tysięcy, a następnie 15 tysięcy euro miesięcznie. Przez 10 miesięcy były agent ukrywał tę współpracę przed byłymi szefami służb z rady Frontline Foundation - gdy sprawa wyszła na jaw, został zmuszony do rezygnacji. Do Krala trafił przez pracownika TV Republika Cezarego Gmyza.

Polityczne pośrednictwo i ustawa o kryptowalutach: Śledczy badają między innymi zaaranżowanie przez Chodzińskiego spotkania posła PiS Michała Moskala z Kralem na Ibizie, skontaktowanie prezesa Zondacrypto ze Zbigniewem Ziobrą, obietnice umówienia spotkania z Przemysławem Czarnkiem (polityk PiS zaprzeczył, by znał któregokolwiek z nich), omawianie projektu ustawy o kryptowalutach oraz obietnice "zadbania o przyszłe interesy prawne" Krala.

Powoływanie się na wpływy w BBN i taśmy ABW: Chodziński czterokrotnie powoływał się na kontakty w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, choć oficjalny wykaz gości potwierdził tylko jedną jego wizytę (12 listopada 2025 roku w ramach delegacji Frontline Foundation z udziałem mecenasa Bartosza Lewandowskiego). Były agent wysyłał Kralowi zrzut ekranu z czatu z ówczesnym szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem, pisał o "kawie z doradcą z BBN" tuż po ujawnieniu krachu Zondacrypto i deklarował przekazanie do BBN nagrań rozmów oficera ABW próbującego werbować księgową giełdy oraz samego Krala (taśmy te zabezpieczyła później prokuratura). Cenckiewicz nazwał doniesienia o wpływach Chodzińskiego "bredniami".

Węgierski oligarcha i "coś dla ZZ": Wiosną 2026 roku Chodziński przekonywał Krala, że Zondacrypto przejmie prezes węgierskiego OTP Banku Sandor Csanyi z kręgu Viktora Orbana, jeśli Fidesz wygra kwietniowe wybory. Planując wylot do Budapesztu, Kral pisał, że ma przy okazji "coś dla ZZ" (w tym czasie na Węgrzech z azylem przebywał Zbigniew Ziobro). Po przegranej Fideszu OTP Bank całkowicie odciął się od sprawy.

Wrażliwe dane dziennikarza "Superwizjera" TVN24 : Za wynagrodzenie od Krala były agent sporządził raport "FUJSUSZ" z adresem domowym, telefonami i listą znajomych reportera "Superwizjera" Michała Fui (wobec którego Kral odpowiada w powtórnym procesie za utrudnianie śledztwa i próbę przekupstwa) oraz danymi Nicole Suszek, siostry zaginionego twórcy BitBay.

Kulisy kariery i powiązań byłego agenta przedstawia reportaż Roberta Zielińskiego, Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego "Tajny agent PiS", dostępny w "Superwizjerze" TVN24 oraz w TVN24+.