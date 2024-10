"Budda" aresztowany, orędzie Dudy, prokurator Wrzosek odchodzi

1. "Budda" tymczasowo aresztowany

Według prokuratury youtuber powinien odpowiedzieć m.in. za prowadzenie grupy przestępczej organizującej gry hazardowe. Kamilowi L. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Jeden z podejrzanych doprowadzony do Sądu Rejonowego Szczecin-Zachód

2. Prezydent wygłosił orędzie, premier ocenił

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w Sejmie orędzie z okazji rocznicy wyborów parlamentarnych. Na początku podkreślił, że "bezpieczeństwo musi być wyjęte poza nawias partyjnego sporu". Potem przeszedł do krytykowania rządu.

Po nim głos zabrał premier Donald Tusk. Posłowie PiS opuścili salę. - Polki i Polacy 15 października 2023 roku w wielkim narodowym zrywie odsunęli złą władzę, uwolnili Polskę od kłamstwa, korupcji i od nieudolności - powiedział Donald Tusk, wchodząc na sejmową mównicę tuż po wystąpieniu prezydenta. Premier ocenił, że stawką tamtych wyborów, a także tych nadchodzących - prezydenckich - będzie "polska niepodległość". - Prezydent powiedział, że praworządność ma w sercu. Nie będę spekulował, gdzie ma praworządność i konstytucję, ale na pewno nie w sercu - mówił szef rządu. Odnosząc się bezpośrednio do słów Andrzeja Dudy z orędzia w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, stwierdził, że "nic głupszego nie można było powiedzieć".

3. NATO o planie zwycięstwa Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił w parlamencie plan zwycięstwa w wojnie z Rosją, który składa się z pięciu punktów i trzech tajnych załączników. Jednym z punktów jest zaproszenie Ukrainy do NATO. - Putin musi zobaczyć, że jego geopolityczne kalkulacje zawodzą - stwierdził ukraiński przywódca.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że plan zwycięstwa to "silny sygnał", ale nie jest w stanie "poprzeć go jako całości". - Byłoby to trochę trudne, ponieważ jest wiele kwestii, które musimy lepiej zrozumieć - stwierdził. Dodał też, że Ukraina znajduje się bliżej NATO niż kiedykolwiek wcześniej.