Małopolska. Sarna utknęła w barierce, zwierzę uwolnili policjanci

czytaj dalej

Liczba ofiar śmiertelnych wybuchu paniki na festiwalu Astroworld w Teksasie wzrosła do dziewięciu. W czwartek poinformowano o śmierci 22-letniej Bharti Shahani. Do tragedii doszło w czasie koncertu rapera Travisa Scotta, gdy tłum zaczął napierać na scenę. - Gdyby nie zapakowali nas między barierki, być może nie doszłoby do tego - mówił kuzyn 22-latki, który także brał udział w festiwalu. Prawnicy Scotta przekazali, że muzyk pragnie skontaktować się z rodzinami ofiar, by złożyć im kondolencję i zapewnić pomoc.