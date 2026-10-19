Polska Bogdan Święczkowski przekazał oświadczenie sędziów TK do rzecznika dyscyplinarnego Oprac. Justyna Sochacka |

Prezes TK Bogdan Święczkowski: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Trybunał Konstytucyjny przekazał w poniedziałek na swojej stronie, że "w związku z opublikowanym w piątek w mediach oświadczeniem podpisanym przez troje sędziów Trybunału Konstytucyjnego", Bogdan Święczkowski "podjął decyzję o przekazaniu niniejszego pisma do rzecznika dyscyplinarnego celem jego rozpatrzenia w toczącym się postępowaniu".

Według kierownictwa TK sędziami Trybunału - spośród osób wybranych w tym roku - jest tylko trójka, która złożyła ślubowania w obecności prezydenta, czyli Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek i Sławomir Patyra.

W drugiej połowie września TK informował, że prezes wszczął postępowanie mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec Bentkowskiej, Szostka oraz Patyry. Postępowanie - jak przekazywano - ma wyjaśnić okoliczności "złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK".

W poniedziałkowej informacji TK czytamy także, że piątkowe oświadczenie sędziów zostało dołączone do akt sprawy tegorocznego wniosku Karola Nawrockiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sejmem.

Taki wniosek trafił do TK w kwietniu i odnosi się do sprawy przeprowadzania ślubowań sędziów TK w Sejmie. Nie ma na razie terminu jego rozstrzygnięcia przez Trybunał.

Oświadczenie ośmioro sędziów TK

W piątek ośmioro wybranych przez Sejm tej kadencji sędziów TK opublikowało oświadczenie, w którym zapowiedzieli podjęcie wszystkich przewidzianych prawem działań, aby "przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie tego ważnego organu". Zdaniem podpisanych pod oświadczeniem zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego tylko trojga z nich jest "arbitralną próbą selekcji sędziów TK" przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Spośród ośmiorga wybranych przez Sejm obecnej kadencji sędziów TK pięcioro nie zostało bowiem dotychczas zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia ślubowania - Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski oraz Maciej Berek.

Sędziowie ci złożyli swoje ślubowania w Sejmie - z formułą "wobec prezydenta". Następnie przekazali rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w kancelarii prezydenta. Według KPRP takie działanie nie wypełnia wymogu ślubowania "wobec prezydenta", zaś prezes TK nie dopuścił tej piątki do orzekania w Trybunale.

Ślubowania w obecności prezydenta, po zaproszeniu od niego, złożyli: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek i Sławomir Patyra.

W piątkowym oświadczeniu cała ósemka wybranych sędziów wskazała, że konstytucja "nie przewiduje żadnych kompetencji Prezydenta" w zakresie wyboru sędziów TK, a zgodnie z nią Trybunał "składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm".

Z tego - ich zdaniem wynika - że "jedynym organem uczestniczącym w wyborze sędziego TK jest Sejm", a konstytucja ani inne przepisy nie przyznają prezydentowi "żadnych kompetencji" w zakresie wyboru sędziów TK.

Wobec tego – jak dodali - ślubowanie wszystkich sędziów, również tych, którzy dokonali tego w Sejmie, zostało złożone "tylko i wyłącznie wobec Prezydenta, a nie wobec Marszałka Sejmu", który na uroczystość został zaproszony, aby - jak dodali - "nadać mu uroczysty charakter" Samo ślubowanie zaś było ich zdaniem "skuteczne w rozumieniu obowiązujących przepisów, co jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku służbowego sędziów TK".