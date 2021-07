Premier pochwalił się budową centrum logistycznego policji w Białymstoku. Ale takie centrum nie jest budowane

- Pan minister Jarosław Zieliński [były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji - red.] powiedział mi o wielkim centrum logistycznym dla policji, które tutaj w Białymstoku jest budowane. To nowe miejsca pracy dla białostocczan, dla mieszkańców okolicznych gmin, powiatów. I jednocześnie muszę zaznaczyć, że jedno z najbardziej nowoczesnych centrów logistycznych w Polsce. To decyzja, która została podjęta bardzo słusznie, właśnie po to, żeby też miejsca pracy tworzone były poza Warszawą, właśnie w regionie tak pięknym, jakim jest województwo podlaskie - przemawiał premier.