Biały Dom o Grenlandii. "Wykorzystanie sił zbrojnych zawsze jest opcją"

Amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii. Materiał "Faktów o świecie" Źródło: TVN24

Jak czytamy w oświadczeniu Białego Domu, Trump wraz ze swoim zespołem "omawiają szereg opcji realizacji tego celu". Przejęcie Grenlandii określono jako "priorytet bezpieczeństwa narodowego".

"Oczywiście wykorzystanie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych jest zawsze opcją, która pozostaje w gestii głównodowodzącego (prezydenta - red.)" - dodano.

Amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii

Grenlandia jest terytorium autonomicznym Danii. Donald Trump twierdzi, że USA potrzebują tego terytorium dla siebie. Pod koniec grudnia mianował Jeffa Landry'ego specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych ds. Grenlandii, a ten w serwisach społecznościowych napisał, że jego zadaniem będzie "włączenie Grenlandii do USA".

- Potrzebujemy jej dla obrony - powiedział ostatnio Trump, dodając, że wyspa jest "otoczona przez chińskie i rosyjskie statki". Zakusy Trumpa spotykały się ze sprzeciwem między innymi liderów UE.