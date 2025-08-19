Będzie Rada Gabinetowa. Prezydent podpisał postanowienie

Szefernaker: Nawrocki przekazał premierowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej. Odbędzie się 27 sierpnia Źródło: TVN24

Rada Gabinetowa odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 9. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przekazał we wtorek, że przedmiotem obrad będzie omówienie m.in. stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych, postępów i planów rządu dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych, a w szczególności Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy elektrowni jądrowych.

Ponadto - poinformował Bogucki - omówione mają być kwestie planowanych przez rząd działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy UE i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

Wśród planów na Radę Gabinetową Bogucki nie wymienił tematów bezpieczeństwa.

Prezydent RP @NawrockiKn działając na podstawie art. 141 ust. 1 Konstytucji podpisał dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 27 sierpnia 2025 r. na godz. 9.00. https://t.co/hkhVzRN7Eq pic.twitter.com/soke7FmUWI — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 19, 2025 Rozwiń

Zwołanie Rady Gabinetowej

Zwołanie Rady Gabinetowej - czyli rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta - Karol Nawrocki zapowiedział w orędziu po objęciu urzędu. - Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu. Będę chciał z rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych i stanie finansów publicznych - powiedział wówczas prezydent.

O tym, że posiedzenie Rady Gabinetowej zostanie zwołane na 27 sierpnia poinformował w ubiegły czwartek szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiadając, że będzie ono dotyczyć stanu finansów publicznych, kwestii ustrojowych i rozwojowych. Szef gabinetu prezydenta przekazał wówczas, że prezydent poinformował o tym premiera Donalda Tuska na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.

