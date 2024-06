Będzie druga linia zapory? Wiceszef MSWiA: rozważana jest taka koncepcja

Mówiąc o kwestii wzmocnienia pierwszej zapory powiedział, że "dziś mamy sytuację, w której poprzedni rząd zainstalował system kamer, które są bierne, patrzą tylko i wyłącznie na zapory". - Musimy zamontować system aktywny. Czyli ten, który pozwoli nam zobaczyć osoby dochodzące do granicy, po to, żeby strażnicy graniczni mieli więcej czasu na pojawienie się - dodał.

Ocenił, że decyzje poprzedniego rządu związane z budową zapory oparte były na zasadzie "zbudujmy szybko, by było coś widocznego".

Incydent na granicy z Niemcami. Duszczyk: nie znam innego potwierdzonego przypadku

W piątek w Berlinie doszło do spotkania szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka z jego odpowiednikami z Niemiec i Austrii . Jednym z tematów była sprawa incydentu na granicy polsko-niemieckiej, związana z niezgodnym z procedurami przerzuceniem rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję. W spotkaniu brał udział także Maciej Duszczyk.

- Po to, żeby tę granicę na zachodzie z Niemcami monitorować, patrzeć, co się może dziać, zdecydowaliśmy się wczoraj, tak absolutnie ad hoc, powołać specjalną grupę na poziomie wiceministrów - przekazał gość "Jeden na jeden". - Tu nawet nie chodzi o ten incydent, który się wydarzył, ale również chodzi o to, że mamy cały czas kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, mamy trzykilometrowe korki tirów i musimy znaleźć takie rozwiązanie, które będzie brało pod uwagę z jednej strony lokalną społeczność, ale również biznes, który na tym po prostu traci - kontynuował.