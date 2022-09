Bal Nocy Letniej Fundacji TVN. Zbiórka pieniędzy na pierwsze takie centrum w Polsce

W sobotę odbył się charytatywny Bal Nocy Letniej, organizowany przez Fundację TVN. To jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń charytatywnych w Polsce. Pieniądze zebrane podczas wydarzenia mają zostać przeznaczone na budowę pierwszego w Polsce Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży, które budowane jest na terenie Centrum Zdrowia Dziecka.

Bal Nocy Letniej powrócił po trzech latach, po okresie pandemii. Środki zebrane podczas tegorocznego balu zostaną przekazane przez Fundację TVN na wybudowanie na terenie Centrum Zdrowia Dziecka pierwszego w kraju Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. Koszt budowy to ponad 70 milionów złotych. Fundacja TVN odpowiedzialna jest za 35 milionów złotych zebranych na tę inwestycję.

- Wracamy do tradycji, która jest niezwykle ważna. To jedenasty bal, przychodzimy tu, zbieramy się mając jeden cel: zbieramy pieniądze na potrzeby Fundacji. W tym roku zbieramy na psychiatrię dziecięcą. Na szpital, który budujemy razem z Centrum Zdrowia Dziecka - podkreśliła Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

- Naszym sukcesem jest to, że wciąż mamy możliwości, żeby tym ludziom pomagać. Właśnie tym - wykluczonym, samotnym, cierpiącym. Ja jestem z tego dumna - mówiła prezeska Fundacji TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska.

- Medycyna oferuje coraz to nowsze rozwiązania, które mogą pomóc dzieciom. Wszystkie nasze dzieci - amerykańskie, polskie czy ukraińskie zasługują na najlepszą pomoc medyczną - podkreślał dyplomata.

Pierwsze takie miejsce w kraju

Decyzję o budowie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Fundacja TVN podjęła z okazji 20. urodzin TVN24. Będzie to pierwsze tego typu centrum lecznicze w Polsce, a budowane jest w porozumieniu i na terenie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jego budowa ruszyła w 2021 roku , a zakończyć się ma pod koniec 2023 roku.

Fundację TVN wesprzeć można na jej stronie , poprzez zrzutkę lub wysyłając SMS o treści "Pomagam" pod numer 7356 (koszt SMS 3,69 zł z VAT). Fundusze, które staną się cegiełką do budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, można przekazać także poprzez BLIK (na numer 509 559 966) oraz przez przelew tradycyjny na konto PL 25 1140 1010 0000 2581 1800 1001.

Centrum psychiatrii dołączy do długiej listy projektów zrealizowanych przez Fundację TVN. Są na niej między innymi: Centrum Profilaktyki Nowotworów, remonty klinik w największych polskich centrach medycznych, zakupy sprzętu, 20 nowych ambulansów plus pomoc indywidualna dla ponad 27 tysięcy podopiecznych Fundacji. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wpłaty Polaków, którzy zaufali Fundacji.