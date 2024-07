Audyt w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jest zawiadomienie do prokuratury na byłego szefa

Jak wyjaśnił Cichocki, chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień/niedopełnienia obowiązków, czyli art. 231 Kodeksu karnego, przez jego poprzednika. - Na przełomie sierpnia i września 2023 roku dokonywano aneksowania umów wszystkich dyrektorów instytutów i części zastępców instytutów po to, aby wydłużyć znacznie w przypadku odwołań okresy wypowiedzeń. Przyznano także dodatkowe odprawy i świadczenia dodatkowe. Wszystkie te kwoty zsumowane wyniosły ponad dziewięć milionów złotych i była to podstawa w ocenie naszych prawników, a także w ocenie wyników kontroli wewnętrznej, do skierowania wniosku do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - opisywał prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz podczas konferencji w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.