Uchodźcy z Ukrainy i ich historie. Dobę jechały do Medyki. "Słyszałyśmy bombardowanie"

czytaj dalej

Sejm rozpoczął we wtorek pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy. Znalazły się w nim kontrowersyjne przepisy niezwiązane z wojną - dotyczące bezkarności urzędniczej. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że "nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek działaniem o charakterze korupcyjnym". Zastrzeżenie do tej propozycji zgłosił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Osobiście zgłosiłem wątpliwość co do rozszerzenia tego zapisu również na inne sytuacje - mówił minister sprawiedliwości w Polskim Radiu 24. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk skomentował to słowami: "niedobrze się robi".