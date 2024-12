W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Poseł nie stawił się na posiedzeniu sądu. 12 grudnia prokurator kierujący śledztwem wydał list gończy za posłem podejrzanym w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W środę do sądu skierowano wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Śledczy zwrócili się też do krajowego biura Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości.

"To będzie miało też wpływ na kolejne osoby"

W opinii posłanki, "w takiej sytuacji należy po prostu odpowiadać na pytania i być do dyspozycji prokuratury". - Aczkolwiek rozumiem obawy - mówiła. - W tej chwili to prawo jest na tyle łamane i na tyle stosowane tak, jak niektórzy rozumieją, że już nie ma takiego przeświadczenia, że jak ktoś jest niewinny, to nie musi się bać. Owszem każdy może się bać - podsumowała.

"Szkodzi im jako środowisku politycznemu"

W ocenie Myrchy, ukrywanie się Romanowskiego to "pełna buty, głupia decyzja". Jego zdaniem ucieczka Romanowskiego była zaskoczeniem dla kolegów z partii. - Wierzę, że mogą nie wiedzieć, gdzie on jest - przyznał. - Pomimo tych licznych deklaracji publicznych, że nie będzie unikał tego wymiaru sprawiedliwości, będzie się stawiał na każde wyzwanie, w tym najważniejszym momencie po prostu rozpłynął się w powietrzu - powiedział wiceminister.

"Areszt przecież był zaopiekowany przez polityków PiS-u"

Sroka zwraca uwagę na tłumaczenia ze strony PiS, że Romanowski obawia się represji w areszcie. Przypomina, że "ten areszt przecież był zaopiekowany przez osiem lat przez polityków PiS-u, Suwerennej Polski". - W tymczasowym aresztowaniu, w miejscu odosobnionym, panują warunki takie same, jak w stosunku do każdego innego, wobec kogo jest taki środek zapobiegawczy zastosowany - mówi Sroka. W jej opinii, to tłumaczenie brzmi jak przyznanie się, że sami stworzyli system, którego dziś się boją. - Ale dzisiaj przepraszam nie tykajcie nas, bo my się obawiamy warunków, w jakich będziemy przebywać - podsumowała posłanka.