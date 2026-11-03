Polska Korwin-Piotrowska stwierdziła kworum na Zgromadzeniu Ogólnym Oprac. Kuba Koprzywa |

Korwin-Piotrowska: stwierdzam, że jest kworum na Zgromadzeniu Ogólnym Źródło wideo: TVN24

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Anna Korwin-Piotrowska, otwierając Zgromadzenie, powiedziała, że "jesteśmy w szczególnym momencie sytuacji Trybunału Konstytucyjnego". - Staramy się i robimy wszystkie działania, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął prawidłowo działać - oświadczyła.

Anna Korwin-Piotrowska Źródło zdjęcia: TVN24

- Jednym z elementów, o czym wszyscy tutaj doskonale wiemy, niezależności Trybunału również od innych władz, jest zasada autonomii budżetowej, tak aby poprzez ograniczanie możliwości finansowania wszystkich niezbędnych wydatków do prowadzenia działalności orzeczniczej Trybunału, która gwarantuje prawa i wolności obywatelskie, nie było wpływu poprzez inne władze na funkcjonowanie tego Trybunału - mówiła.

Korwin-Piotrowska: jesteśmy w szczególnym momencie sytuacji Trybunału Konstytucyjnego Źródło: TVN24

Ośmioro sędziów na Zgromadzeniu Ogólnym

Korwin-Piotrowska wskazała, że "obecnych na Sali sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest ośmioro", z kolei "zobowiązanych" do udziału w zgromadzeniu "jest w sumie dwanaście osób".

Jak wskazała, na liście obecności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK ujęto "wszystkich sędziów TK wybranych przez Sejm", natomiast "z racji tego, że wobec pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego (…) oraz pana Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to obowiązek i prawo udziału takich sędziów w zgromadzeniu".

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Poinformowała, że na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który to z kolei "nie jest i nie może wziąć udziału w tym głosowaniu z uwagi na wadliwą procedurę wyboru". Na Zgromadzeniu Ogólnym nie ma sędziego Jakuba Steliny, sędziego Rafała Wojciechowskiego, sędziego Wojciecha Sycha i sędziego Stanisława Piotrowicza.

Przypomniała, że zgodnie z Ustawą o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym "Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału, chyba że ustawa stanowi inaczej". - Nie ma żadnych wątpliwości, że jest nas tutaj ośmioro - stwierdziła.

- Musimy, proszę państwa, po prostu zadecydować wspólnie, czy stanowimy kworum wystarczające do podjęcia uchwały, którą mamy dzisiaj zaplanowaną co do rozpatrzenia projektu tak zwanego budżetu, czy też nie - podkreśliła Korwin-Piotrowska.

Korwin-Piotrowska: stwierdzam, że jest kworum

Korwin-Piotrowska przedstawiła wykładnię przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK w sprawie kworum do podejmowania uchwał przez Trybunał. Zdaniem Korwin-Piotrowskiej, jeśli w ustawie liczbę wymaganych sędziów określono ułamkiem (2/3), to ustawodawca "założył, że ostateczną liczbę" potrzebnych sędziów do podejmowania uchwał trzeba będzie "na dany dzień, na dany moment" obliczyć.

- Rozumiem, że jesteśmy wszyscy zgodni co do tego, że osób uprawnionych do wzięcia udziału i do zgromadzenia jest 12 (osób - red.) - mówiła. W związku z tym - podkreśliła - obliczając 2/3 z 12 osób "nie uzyskamy żadnego innego wyniku, niż osiem" osób potrzebnych do podejmowania uchwał.

Sędziowie przeprowadzili dyskusję nad tym, czy na sali jest kworum. Po niej odbyło się głosowanie. Wszyscy sędziowie zagłosowali za wykładnią, że podczas Zgromadzenia Ogólnego jest kworum.

- Stwierdzam, jako przewodniczący tych obrad, że jest kworum do skutecznego i ważnego podjęcia uchwały, jeśli idzie o procedowanie nad projektem dochodów i wydatków Trybunału na rok 2027 - ogłosiła Korwin-Piotrowska.

Sędziowie przeszli następnie do realizacji porządku obrad. Korwin-Piotrowska podkreśliła, że "w tym porządku obrad formalnie jest wyłącznie kwestia rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków".

Losowanie składu w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego

Podczas Zgromadzenia Ogólnego sędziowie wylosowali też składy potrzebne do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego. Sędziowie wybierali z puli 12 osób. Wyłączeni z niej zostali Święczkowski, Sochański i Wyrembak.

Na rzecznika dyscyplinarnego w sprawie Święczkowskiego został wylosowany Stanisław Piotrowicz. W trzyosobowym składzie znaleźli się Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Krystian Markiewicz. Przewodniczącą składu orzekającego i sprawdozdawcą została Bentkowska.

W sprawie Sochańskiego Dariusza Szostka wylosowano jako rzecznika dyscyplinarnego. W składzie orzekającym znaleźli się Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski. Wojciechowski będzie też sprawozdawcą. Przewodniczącym został Berek.