"Nigdy, przenigdy nie będziesz szła sama". Kolejny dzień protestów po śmierci Izabeli z Pszczyny

"Ani jednej więcej" – protest w Krakowie

W Bielsku-Białej protestujący zgromadzili się na placu Chrobrego. – Walczymy o naszą przyszłość, o przyszłość naszych dzieci, o stan tego kraju. To jest patologia, jak oni postępują z ludźmi, którzy ich wybrali – mówiła uczestniczka demonstracji. - Nie ma we mnie zgody, żeby ktokolwiek inny decydował o moim ciele, o moim życiu, żeby ktokolwiek z osób trzecich mówił mi, co mam robić. To moje życie i chce wybierać – mówiła inna manifestująca.