Polska "Dziękuję Panie Andrzeju, że byłeś". Tak widzowie TVN24 żegnają Andrzeja Morozowskiego Oprac. Michał Malinowski |

Anita Werner o Andrzeju Morozowskim: to on przedstawił mnie całemu newsroomowi Źródło zdj. gł.: TVN24

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Widzów, którzy chcą pożegnać zmarłego i pozostawić słowa pamięci, zapraszamy do korzystania z możliwości złożenia kondolencji poprzez formularz dostępny na stronie Kontakt24

We wtorek po długiej chorobie zmarł Andrzej Morozowski. Był jednym z pierwszych reporterów politycznych w wolnej Polsce, współtwórcą TVN24, a w ostatnich latach dla tysięcy widzów przede wszystkim niezastąpionym gospodarzem "Tak jest" i mistrzem politycznej rozmowy.

Tak widzowie żegnają Andrzeja Morozowskiego

Po śmierci Andrzeja Morozowskiego wielu widzów napisało na Kontakt 24, by go pożegnać. "Zawsze świetnie przygotowany merytorycznie, zadający swoim gościom trudne pytania. Zawsze też dobrze ubrany, z dobrze zawiązanym krawatem (węzeł oxfordzki podwójny). Brakowało mi spotkań z Panem. Panie Andrzeju, 'Tak jest' bez Pana to już nie jest ten sam program. Niech Bóg Cię przyjmie do królestwa swego" - napisał jeden z widzów. Inny zaznaczył: "Twoja klasa, rzetelność i empatia zawsze były na najwyższym poziomie. Będzie nam Ciebie brakowało. Trudno pogodzić się z tym, że już Cię nie zobaczę na ekranie. Odpoczywaj w spokoju, Mistrzu". Pani Marta w mailu przesłanym na Kontakt 24 podkreśliła, że Andrzej Morozowski był wybitnym dziennikarzem. "Pozostawił po sobie nie tylko liczne programy i tysiące rozmów, ale przede wszystkim wzór dziennikarskiej uczciwości. Potrafił słuchać, dociekać i prowadzić dialog z kulturą, spokojem i profesjonalizmem". Panie Joanna i Anna z Bydgoszczy zapewniły, że zawsze będą o Andrzeju Morozowskim pamiętać. "Klasa najwyższego dziennikarstwa i człowieczeństwa, na każdym kroku szacunek dla współrozmówcy, radość i pasja życia pozostaną w naszych sercach i duszach" - czytamy w nadesłanej wiadomości. Swoim wspomnieniem podzielił się też pan Maciej z Poznania: "Informacja dotarła do mnie po południu i jest mi bardzo smutno. Fakt, wszyscy wiedzieliśmy, że ciężko chorował, zresztą mówił o tym sam, gdy na krótko powrócił na początku marca. Co by nie mówić, człowiek-legenda dziennikarstwa politycznego. Szkoda, że na finałowym punkcie trasy z okazji 25-lecia TVN24 nie dane Mu było pojawić się wśród widzów, czy chociaż z przesłaniem puszczonym z telebimu. Cześć Jego Pamięci!". Pani Anna Sz., przedstawiająca się jako wierna widzka Andrzeja Morozowskiego, przyznała: "Dla mnie osobiście to wielka strata. Zawsze z wielką ciekawością oglądałam 'Tak jest', czekałam na powrót pana Andrzeja jako prowadzącego program. Wczoraj ta informacja o śmierci bardzo mną wstrząsnęła". Wiadomość nadesłaną na Kontakt 24 zakończyła słowami: "Dziękuję. Dziękuję Panie Andrzeju, że byłeś".

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Pani Renata napisała, że "bardzo ceniła Andrzeja Morozowskiego za jego wiedzę, kulturę i styl". "Czekałem na Jego program, bo zawsze znajdowałem tam źródło rzetelnej wiedzy. Dla nauczyciela wiedzy o polityce był wzorem rzetelnej pracy informacyjnej, kimś, kogo studentom orientalistyki, politologii i socjologii stawiałem za wzór" - przekazał pan Janusz.

Pan Jarosław podkreślił, że "Andrzej Morozowski na zawsze pozostanie w pamięci jako prawy człowiek i rzetelny dziennikarz". Dla pana Grzegorza Andrzej Morozowski był "wielkim i dobrym człowiekiem". Dodał, że był "jednym z największych dziennikarzy".

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"Proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Św. Pamięci Pana Andrzeja Morozowskiego. W tym trudnym czasie łączę się z Państwem w bólu i żalu" - napisał z kolei pan Michał.

"Bardzo mi przykro z powodu śmierci Pana Andrzeja Morozowskiego. Z wielkim zainteresowaniem oglądałam programy z Jego udziałem z nadzieją, że wróci do pracy na antenie" - przekazała pani Agnieszka.

Pan Krzysztof napisał o Andrzeju Morozowskim, że był "wspaniałym człowiekiem, dziennikarzem, ikoną i filarem TVN24". "Najszczersze wyrazy współczucia" złożyła pani Małgorzata.

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"Wyrazy współczucia z powodu śmierci wspaniałego dziennikarza, człowieka, Pana Andrzeja" - napisał pan Andrzej. "Moje kondolencje. Andrzeju nie zapomnimy cię" - to słowa pana Rafała.

Kondolencje od widzów w mediach społecznościowych

Na oficjalnym profilu facebookowym TVN24 pod informacją o śmierci Andrzeja Morozowskiego wielu widzów złożyło od wczoraj kondolencje.

"A tak się cieszyłem, kiedy jakiś czas temu znowu zobaczyłem pana Andrzeja w 'Tak jest'… Spoczywaj w pokoju Panie Redaktorze" - pisze pan Krzysztof.

Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN24

"Czekałam aż Pan Andrzej wróci do mojego ulubionego programu 'Tak jest', niestety się nie doczekam. Ogromnie mi przykro Panie Andrzeju, że już Pana nie zobaczę na antenie TVN24" - dodaje Anna.

Pan Mirosław tak pisze o zmarłym dziennikarzu: "Ogromna strata dla prawdziwego dziennikarstwa. Spoczywaj w pokoju Andrzeju".

Z kolei pani Ewa wspomina Andrzeja Morozowskiego niezwykle ciepło: "Bardzo mi przykro. Bardzo go lubiłam i zawsze oglądałam 'Tak jest'. Nawet nie tak dawno o nim myślałam. Miał tyle samo lat co ja".

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