We wtorek portal "Rzeczpospolitej" opublikował wyniki sondażu SW Research dla rp.pl, w którym zapytano respondentów o polityczną przyszłość urzędującego prezydenta. Na pytanie "Czy Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury mógłby Pani/Pana zdaniem zostać liderem prawicy w Polsce?" 50,9 proc. respondentów odpowiedziało "nie". Odpowiedzi "tak" udzieliło 24,1 proc. uczestników badania. Zdania w tej kwestii nie ma 25 proc. ankietowanych.

Andrzej Duda liderem prawicy? Wyniki sondażu

- Perspektywę objęcia przez Andrzeja Dudę roli lidera prawicy szczególnie negatywnie oceniają osoby z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. (66 proc.) mieszkańców oraz badani, których miesięczny dochód netto wynosi od 5001 zł do 7000 zł (63 proc.). Taką opinię podziela 6 na 10 respondentów posiadających wyższe wykształcenie. Uwzględniając wiek badanych, możliwość przejęcia przez obecnego prezydenta przewodnictwa na prawicy najczęściej krytycznie oceniają osoby mające od 35 do 49 lat (55 proc.) - skomentowała wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, cytowana przez rp.pl.