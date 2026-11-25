Polska Nie żyje Andrzej Domalik Oprac. Ewa Żebrowska |

Andrzej Domalik Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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O śmierci reżysera poinformował w środę stołeczny Teatr Ateneum. "Z wdzięcznością i wzruszeniem myślimy dziś o Nim - jako o wybitnym artyście i dyrektorze, który potrafił być blisko zespołu, i człowieku niezwykłej skromności. Pozostawił po sobie nie tylko ślad w teatrze, ale także ciepłe wspomnienie swojej obecności, dobroci i życzliwości" - podkreślono.

"Odszedł Andrzej Domalik - wspaniały Artysta oraz wielki Przyjaciel całej naszej Fundacji" - wspomina artystę w swoim wpisie w mediach społecznościowych Teatr Polonia. "Wyreżyserował w naszych teatrach uwielbiane i doceniane spektakle: 'Boska!' i 'Minetti. Portret artysty z czasów starości' w Teatrze Polonia, 'Maria Callas. MasterClass' i 'Dobry wojak Szwejk idzie na wojnę' w Och Teatrze". "Dziękujemy za wszystko. Nie zapomnimy" - podkreślono.

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Domalika pożegnał też w swoim wpisie Teatr Bagatela, w którym wyreżyserował trzy sztuki. "Andrzeju, dziękujemy za Twoją obecność. Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia - Zespół Teatru Bagatela" - czytamy.

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Duszpasterz środowisk twórczych ks. Andrzej Luter podkreślił we wpisie na Facebooku, że Domalik był twórcą świetnych przedstawień na wielu polskich scenach, i na tej największej, czyli w Teatrze Telewizji.

"Filmów zrealizował mało, ale za to jeden z nich to na pewno arcydzieło: 'Zygfryd' na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza z Gustawem Holoubkiem w roli głównej. Film tak bardzo niesłusznie zapomniany, warto, żeby telewizja go przypomniała" - napisał kapłan. "Andrzej - piękny człowiek!!!" - podkreślił ks. Andrzej Luter.

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Andrzej Domalik - najważniejsze fakty

Andrzej Domalik urodził się 6 czerwca 1949 r. w Górze Śląskiej. W latach 1969-72 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1982 r. ukończył studia zaoczne na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi.

W latach 1993-2005 jako reżyser związany był z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. W latach 2011-2016 był dyrektorem artystycznym, a od roku 2013 także dyrektorem naczelnym Teatru Ateneum w Warszawie. Był wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie, a w latach 2016-2020 jej prorektorem.

W latach 2011–2016 kierował Teatrem Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - początkowo jako dyrektor artystyczny, a od stycznia 2013 roku jako dyrektor naczelny. W latach 2016-2020 był prorektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W 2010 r. uzyskał stopień doktora sztuki nadany w Akademii Teatralnej w Warszawie, a w 2012 r. warszawska uczelnia nadała mu stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych. W 2019 r. uzyskał tytuł naukowy profesora sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej.

Na ekranie zadebiutował w 1981 r. spektaklem telewizyjnym "Samotnik" według Roberta Andersona. W 1984 r. premierę miał jego pierwszy film fabularny pt. "Cień". Reżyserował zarówno spektakle teatralne, jak i produkcje filmowe. Do najwyżej cenionych filmów należą "Zygfryd" z 1986 r. (z jego autorskim scenariuszem) oraz "Łóżko Wierszynina" (1997).

Napisał czternaście scenariuszy filmów fabularnych, telewizyjnych, dokumentalnych i spektakli telewizyjnych. Stworzył dwie adaptacje, które wyreżyserował jako spektakle telewizyjne: "Sonata petersburska" (1996) i "Dzieci słońca" (1993). W swojej karierze zrealizował 33 przedstawienia teatralne. Ostatnim był "Komediant" Thomasa Bernharda wystawiony w Teatrze Narodowym w Warszawie (2023). Pozostawił w żałobie żonę aktorkę Ewę Telegę oraz córkę Zofię Domalik, również aktorkę.

red. AZ