Prezydencki minister: nie ma powodów, żeby telewizja państwowa nie dostała rekompensaty

To decyzja pana prezydenta, co z tym zrobi - powiedział prezydencki minister Andrzej Dera, odnosząc się do nowelizacji ustawy przewidującej przekazanie niemal dwóch miliardów złotych dla mediów państwowych. Jego zdaniem "nie ma powodów, żeby w tym momencie telewizja publiczna nie dostała tej rekompensaty".