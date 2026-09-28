Polska poderwała lotnictwo w związku z atakiem na Ukrainę. Alert RCB
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.
Kilka minut później wysłany został drugi komunikat: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów".
Komunikat DORSZ. "Operuje lotnictwo wojskowe"
W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe - przekazało z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak dodano, działania te "mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
Rosyjski atak na Ukrainę
W poniedziałek Rosja zaatakowała szereg ukraińskich miast, w tym Kijów, gdzie trafiona została Narodowa Akademia Nauk. Zginęła jedna osoba, a 19 - w tym troje dzieci - zostało poszkodowanych - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko.
Drony uderzyły też w miasto Dnipro na wschodzie kraju. Zginęły trzy osoby, a 12 zostały rannych - przekazały lokalne władze.