Polska Drugi alert odwołany. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły loty Adrian Wróbel |

Ponowny alert RCB o operowaniu polskiego lotnictwa na wschodzie Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grzegorz Michałowski/PAP

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O godzinie 8 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że rosyjskie ataki dobiegły końca. "Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty" - przekazano.

‼️Alert RCB - aktualizacja‼️



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK NA OBSZARZE UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY."



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W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść… pic.twitter.com/aVvUPEdUdQ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2026 Rozwiń

Wcześniej, o godzinie 7.07, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wysłało alert dotyczący rosyjskich ataków na Ukrainę. "Alert RCB - aktualizacja. Kolejna wysyłka w związku z ponownym zagrożeniem. Atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - napisano we wpisie na X.

Był to drugi alert, który ogłoszono w czwartkowy poranek. Pierwszy pojawił się około godziny 6.30 i został odwołany kilkadziesiąt minut później.

‼️Alert RCB - aktualizacja‼️

Kolejna wysyłka w związku z ponownym zagrożeniem‼️



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. ŚLEDŹ KOMUNIKATY."



Alert RCB dotyczy odbiorców na terenie… https://t.co/UUS7ZGObwQ pic.twitter.com/uTSkWEFCIu — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2026 Rozwiń

Dwa lotniska tymczasowo zawiesiły loty

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała w komunikacie na X, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze".

Po godzinie 8 przekazano, że lotniska wznowiły operacje.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) September 10, 2026 Rozwiń