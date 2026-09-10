Drugi alert odwołany. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły loty
O godzinie 8 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że rosyjskie ataki dobiegły końca. "Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty" - przekazano.
Wcześniej, o godzinie 7.07, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wysłało alert dotyczący rosyjskich ataków na Ukrainę. "Alert RCB - aktualizacja. Kolejna wysyłka w związku z ponownym zagrożeniem. Atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - napisano we wpisie na X.
Był to drugi alert, który ogłoszono w czwartkowy poranek. Pierwszy pojawił się około godziny 6.30 i został odwołany kilkadziesiąt minut później.
Dwa lotniska tymczasowo zawiesiły loty
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała w komunikacie na X, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze".
Po godzinie 8 przekazano, że lotniska wznowiły operacje.