Polska Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" Adam Styczek |

Alert RCB w związku z rosyjskiem atakiem na Ukrainę (30.09.2026 r.) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Krzysztof Grzybowski/Shutterstock

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W sobotę około północy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

W sobotę przed godziną 7 alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - informuje RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/77jA57yiCQ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 10, 2026 Rozwiń

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/3MAew3HlT3 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 9, 2026 Rozwiń Źródło: X

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Rosja nasila ataki przy granicy z Polską

W czwartek do mieszkańców wysłano cztery alerty RCB. "Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce" - ostrzeżono w jednym z komunikatów.

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W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały wówczas operacje lotnicze.