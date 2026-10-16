Polska Alert RCB dla Lubelszczyzny odwołany. "Brak zagrożenia" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert o zagrożeniu do odbiorców na terenie województwa lubelskiego rozesłało przed godziną 5.30. Przed godziną 6 alert odwołano. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiono.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/oLvENHNTjM — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 16, 2026 Rozwiń

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.

Otrzymali go odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/fzbokrVUmZ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 16, 2026 Rozwiń

Seria alertów RCB

To piąty alert RCB w ciągu doby i trzeci w ciągu nocy. Poprzednie dwa zostały odwołane po godzinie 1. Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się w czwartek o godzinie 10, później o godzinie 18.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.