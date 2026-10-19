Polska Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosja atakuje Ukrainę. Wysłano alert RCB do mieszkańców dwóch województw (19.10.2026 r.) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O godzinie 6.45 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało wpis w serwisie X o alercie, który został rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - napisano w komunikacie.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze, aby zapewnić swobodę działania lotnictwa wojskowego - przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/kkCqmnhh9E — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 19, 2026 Rozwiń Źródło: X/RCB

To drugi alert RCB tej nocy. Poprzedni został odwołany w kilka minut po północy.