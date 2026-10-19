Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia
O godzinie 6.45 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało wpis w serwisie X o alercie, który został rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - napisano w komunikacie.
Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze, aby zapewnić swobodę działania lotnictwa wojskowego - przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
To drugi alert RCB tej nocy. Poprzedni został odwołany w kilka minut po północy.
Źródło: TVN24