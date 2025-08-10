Słyszą groźby, plują na nich, dlatego uczą się bronić

Kluczowe fakty:
- W pierwszym półroczu 2025 roku Koleje Śląskie odnotowały 73 przypadki agresji w stosunku do pracowników pociągów - o 27 więcej niż w całym 2024 roku. W PKP Intercity w zeszłym roku było takich zdarzeń 45.
- - Niedawno konduktorka została uderzona w twarz, policja udostępniła zapis z monitoringu w pociągu i ludzie wskazali podejrzanego - opisuje Bartłomiej Wnuk.
- KŚ rozpoczęły cykl praktycznych szkoleń dla pracowników z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podobne szkolenie wprowadziło PKP Intercity.
Czy w pociągach jest bezpiecznie? - Przewozimy rocznie 22 miliony pasażerów, codziennie na tory wyjeżdża około 480 pociągów Kolei Śląskich, w których jest bezpiecznie. Ale dmuchamy na zimne i wprowadzamy cykl praktycznych szkoleń z reagowania w sytuacjach kryzysowych - wyjaśnia rzecznik prasowy KŚ Bartłomiej Wnuk.