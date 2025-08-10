Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Słyszą groźby, plują na nich, dlatego uczą się bronić

|
Koleje Śląskie rozpoczęły szkolenia dla pracowników z reagowania w sytuacjach kryzysowych
Koleje Śląskie rozpoczęły szkolenia dla pracowników z reagowania w sytuacjach kryzysowych
Źródło: Longfin Media / Shutterstock
Co robią pasażerowie w pociągach? - To zarówno akty słownej, jak i fizycznej agresji: wulgaryzmy, groźby, plucie, szarpanie, uderzenia, w skrajnym przypadku próba wyciągnięcia z wagonu - mówi TVN24+ rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. W odpowiedzi na agresję pasażerów firma wprowadza specjalne szkolenia dla swoich pracowników.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W pierwszym półroczu 2025 roku Koleje Śląskie odnotowały 73 przypadki agresji w stosunku do pracowników pociągów - o 27 więcej niż w całym 2024 roku. W PKP Intercity w zeszłym roku było takich zdarzeń 45.
  • - Niedawno konduktorka została uderzona w twarz, policja udostępniła zapis z monitoringu w pociągu i ludzie wskazali podejrzanego - opisuje Bartłomiej Wnuk.
  • KŚ rozpoczęły cykl praktycznych szkoleń dla pracowników z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podobne szkolenie wprowadziło PKP Intercity.

Czy w pociągach jest bezpiecznie? - Przewozimy rocznie 22 miliony pasażerów, codziennie na tory wyjeżdża około 480 pociągów Kolei Śląskich, w których jest bezpiecznie. Ale dmuchamy na zimne i wprowadzamy cykl praktycznych szkoleń z reagowania w sytuacjach kryzysowych - wyjaśnia rzecznik prasowy KŚ Bartłomiej Wnuk.

Joanna Rubin-Sobolewska
Joanna Rubin-Sobolewska
Reporterka tvn24.pl
Czytaj także:
GettyImages-1000209212
"Powolna porażka Ukrainy". Światowe media o spotkaniu Trumpa z Putinem
Świat
Zarówno władze spółki jak i służby podają, że nie było zagrożenia pożarem
Reakcja chemiczna w zakładzie postawiła służby na nogi. Ewakuowano ponad 100 osób
Białystok
Zabezpieczony pistolet okazał się wiatrówką przypominającą replikę znanej marki broni
Groził znajomemu bronią. Poszło o miejsce parkingowe
Lublin
imageTitle
Kolejne znane piłkarskie nazwisko trafiło do ligi saudyjskiej
EUROSPORT
Morze Śródziemne
To już nie morze, lecz zupa śródziemnomorska. Im więcej pary, tym silniejsze niże
Wanda Woźniak
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Tatry, burza
Alert RCB dla części kraju. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Armia australijska
Na defiladę w Warszawie przyjadą z drugiego końca świata
Polska
imageTitle
Świątek zna kolejną rywalkę. Ma z nią perfekcyjny bilans
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Takie mają być ukryte cele Trumpa
BIZNES
imageTitle
Debiut Amerykanina w polskich barwach. "Potrafi zrobić coś z niczego"
EUROSPORT
Pożar Lee szaleje w stanie Kolorado
Z powodu pożarów ewakuowano więźniów
METEO
Policja interweniowała na wydarzeniu przy ulicy Ordona
Setki osób na nielegalnej imprezie "pod chmurką". Jest reakcja
WARSZAWA
imageTitle
Start finałowego etapu Tour de Pologne opóźniony
EUROSPORT
lotto bis
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Tak wyglądała próba generalna defilady
WARSZAWA
Strefa Gazy
Wojna wkracza w nową fazę. Może się spełnić plan skrajnej prawicy
Świat
imageTitle
Udany powrót. Sabalenka gra dalej w Cincinnati
EUROSPORT
Temperatura 25 lipca
Rekordowy lipiec. Tak gorąco nie było od 55 lat
METEO
imageTitle
Podstawowy obrońca Barcelony dołączy do Cristiano Ronaldo
Najnowsze
imageTitle
Świątek wyrównała osiągnięcie legendy
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski na Alasce? Urzędnik Białego Domu zdradził szczegóły
Świat
W obwodzie saratowskim w Rosji doszło do ukraińskiego ataku dronowego
Atak na ważny ośrodek przemysłowy w Rosji
Świat
imageTitle
Wciąż wszystko możliwe. Jazda indywidualna na czas rozstrzygnie Tour de Pologne
EUROSPORT
Upał, gorąco, słońce
Niebezpieczne burze, męczący upał. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Były król strzelców opuścił Ekstraklasę
EUROSPORT
Donald Trump
"Niezdrowa obsesja". Ekspert ostrzega: Trump może powtórzyć błąd z 1938 roku
Świat
Władimir Putin
Kulisy "czerwonej linii" i wpis Tuska po północy
Świat
Libańscy żołnierze
"Usuwali amunicję i ładunki", doszło do eksplozji. Nie żyją żołnierze
Świat
Benjamin Netanjahu
Dwadzieścia państw potępia plan Netanjahu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica