Bodnar: będzie wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dla Kuczmierowskiego

Poszukiwany listem gończym Michał Kuczmierowski przekonywał w wywiadzie ze sprzyjającym PiS portalem wPolityce.pl, który w czasach poprzedniej władzy szerzył rządową propagandę, że przebywa obecnie w Londynie i szuka tam pracy. Zapowiedział, że chce wrócić do Polski, gdy "będzie miał gwarancję uczciwego procesu". Ocenił też, że polska prokuratura jest upolityczniona, a on sam jest ścigany na potrzeby "fajnego obrazka" dla obecnej władzy.

Poszukiwany Michał Kuczmierowski

Do tego wywiadu odniósł się w piątek Adam Bodnar w Polskim Radiu 24. - Rozumiem, że to jest linia obrony, która zaczęła być przedstawiana. (...) Proszę jednak zauważyć, że ten wywiad się pojawił dopiero wtedy, kiedy kości zostały rzucone i sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu i wyraził zgodę na wydanie listu gończego, po czym ten list gończy się pojawił na stronach Komendy (Stołecznej - red.) Policji. Dopiero wtedy objawił się pan Michał Kuczmierowski - mówił minister.

Nieprawidłowości w RARS

Zarzuty formułowane wobec Kuczmierowskiego to efekt śledztwa, w którym badane są nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, której szefował. Oprócz niego zarzuty skierowane są także wobec Pawła Szopy, twórcy marki odzieży Red is Bad. Według prokuratorów uzyskano materiał dowodowy pozwalający na zarzucenie im "brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej", za co grozi do 10 lat więzienia.