Konferencja Hołowni przerywana przez protestujące kobiety

Wypowiedź Hołowni kilkukrotnie przerywały kobiety, które stały w pobliżu miejsca konferencji. Trzymały zielone chusty z logiem Strajku Kobiet. Skandowały: - Projekty do komisji! Projekty do komisji!

Jedna z nich zwróciła się do Hołowni i powiedziała: - Proszę przestać blokować, a nie wróżyć co zrobi Duda, czy co zrobi Sejm. Inna ironizowała: - Bardzo dziękujemy za prezent na Dzień Kobiet, bardzo dziękujemy!

Hołownia: drogie panie, jaka jest alternatywa?

Jak mówił, "można doprowadzić do takiej sytuacji, że dwa projekty Lewicy znajdą się na sali plenarnej i z największym prawdopodobieństwem zostaną odrzucone, a projekty Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi trafią do komisji zdrowia i stamtąd wyjdą ze sprawozdaniem, które zostanie później przyjęte lub odrzucone przez Sejm".

- To, co ja się staram uzyskać to to, żeby wszystkie cztery projekty trafiły do komisji. Nie dwa, tylko wszystkie cztery. Z rozmów które prowadziliśmy wynika, że za 33 dni wszystkie te projekty mają szansę trafić do komisji (nadzwyczajnej - red.), którą powoła Sejm - stwierdził marszałek.