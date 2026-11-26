Polska Tak będzie wyglądała puszka na WOŚP na 35. Finale. Jerzy Owsiak: jest jak Polska Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Owsiak zaprezentował puszkę na 35. Finał WOŚP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Reszko/PAP

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Podczas prezentacji prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak porównywał puszki z lat 90. ubiegłego wieku do tych, z którymi wolontariusze wyjdą na ulice podczas najbliższego Finału. - Ta puszka jest jak Polska - mówił i dodał, że jeszcze około dwóch dekad temu "Polska była trochę tekturowa".

Prezentacja puszki na 35. Finał WOŚP Źródło zdjęcia: Artur Reszko/PAP

- Wraz z tą puszką także się zmienia Fundacja. Od zbiórek kilku milionów złotych [po przeliczeniu] na dzisiejsze pieniądze po zbiórki prawie trzystumilionowe, za które kupujemy sprzęt medyczny, prowadzimy programy medyczne, które później wracają do was - zaznaczył.

Zbiór historycznych puszek WOŚP Źródło zdjęcia: Artur Reszko/PAP

Owsiak przywołał hasło 35. Finału "Gramy dzień i noc". W związku z tym na najnowszych modelach puszek znalazły się symbole słońca i księżyca. - Ten sprzęt pracuje dzień i noc, 24 godziny na dobę - dodał.

Trzymając w ręce najnowszą puszkę, prezes WOŚP ponownie porównał ją do Polski. - Nowoczesna, piękna, bardzo kolorowa, bardzo dobrze, profesjonalnie wykonana - wyliczał. Podkreślił, że przygotowano 230 tysięcy puszek.

WOŚP gra dla noworodków

35. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Temat styczniowej zbiórki brzmi: "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!". Fundacja zamierza zakupić sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci, które dopiero przyszły na świat.

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TVN jest głównym partnerem telewizyjnym wydarzenia, kontynuując wieloletnią współpracę obejmującą szerokie wsparcie redakcyjne, antenowe, produkcyjne i promocyjne. Będzie to już 11. wspólnie realizowany Finał przez WOŚP i TVN.