"Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Bałut!". Tak było na urodzinach TVN24 w Łodzi Michalina Czepita, Oprac. Adrian Wróbel

25-lecie stacji TVN24 obchodzimy pod hasłem "Jesteśmy stąd". Gospodarzami sobotniego spotkania byli dziennikarze związani z Łodzią. W sobotę rano dziennikarki "Faktów" TVN Anita Werner i Marzanna Zielińska powitały widzów z Hali Maszyn EC1. Opowiedziały o swoich wspomnieniach z dorastania w tym mieście.

- Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Bałut z Limanki! Serdecznie państwa zapraszam, dołączcie! - zachęcała Werner.

Wśród atrakcji, czekających na naszych gości w Łodzi, były wozy transmisyjne TVN24, fotobudka AI, gdzie każdy mógł sprawdzić, jak wyglądałby w roli reportera oraz warsztaty dobrego mówienia.

Były też rzeczy nie z tej Ziemi, dosłownie. Hubert Kijek, prowadzący program "Kijek w kosmosie" w TVN24BiS pokazał marsjańskiego łazika polskiej produkcji o imieniu Rex, którym sterują studenci łódzkiej politechniki.

- Takie technologie są budowane przez studentów w całej Polsce, także w Łodzi - tłumaczył dziennikarz. Jak zaznaczył, to właśnie z tego miasta pochodzi astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. - Łódź też jest kosmiczna i to chcemy państwu pokazywać tu, w tym mieście. Tych akcentów jest zdecydowanie więcej, tych naukowców, którzy wyszli z tego miasta - kontynuował.

Specjalni goście i wyjątkowe rozmowy

Nowe technologie nie były jedynym tematem dnia. Z Łodzi nadaliśmy specjalny odcinek "Podcastu Politycznego". Arleta Zalewska i Konrad Piasecki zdradzili kulisy powstawania programu. Piasecki przyznał, że świetnie uzupełnia się ze swoją współprowadzącą. - Arleta jest osobą szalenie aktywną, czasami wręcz nadaktywną. Ja jestem tym spokojniejszym, tonującym - opisywał. Dziennikarze opowiadali także o zdobywaniu informacji, przygotowaniach do pracy oraz zabawnych sytuacjach z udziałem polityków.

Goście mieli okazję spotkać się z prowadzącymi program. - To jest niesamowite usłyszeć na żywo od naszych widzów, od państwa, jak cenicie naszą pracę - wyznała Zalewska.

Oprócz tego goście mogli usłyszeć, jak powstają materiały "Superwizjera" i "Czarno na Białym". Jarosław Jabrzyk i Dariusz Kubik, autorzy wielokrotnie nagradzanych reportaży, opowiadali o kulisach pracy w dziennikarstwie śledczym.

Oprócz dziennikarzy TVN24 rozmawialiśmy również z gośćmi związanymi z tym wyjątkowym miastem. Marcin Gortat, były reprezentant Polski, jedyny Polak w historii NBA, który awansował do jej finału, opowiadał o swojej nowej roli - ojca. - Drodzy rodzice, drogie mamy, wykonujecie fenomenalną pracę. To, co zrobiliście, żeby wychować synów i dzieci swoje, to jest coś niesamowitego - chwalił były koszykarz.

Gościem w Łodzi i na antenie TVN24 był także aktor i komik Rafał Pacześ. Mówił o rozśmieszaniu i swoich żartach, także tych z rodzimej Łodzi. - Jesteśmy miastem, które ma miejsca piękne, bardzo reprezentacyjne, odnowione, zrewitalizowane. Jak każde miasto mamy też miejsca, gdzie jeszcze można się przestraszyć - przyznał.

"Jesteśmy stąd" - urodzinowa trasa TVN24

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce.

W najbliższych tygodniach na trasie "Jesteśmy stąd" znajdą się m.in. Lądek-Zdrój, Mińsk Mazowiecki i Zakopane.

