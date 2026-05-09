"Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Bałut!". Tak było na urodzinach TVN24 w Łodzi

|
Marzanna Zielińska i Anita Werner w Łodzi. (9.05.2026)
25 Urodziny TVN24. Relacja ze spotkania w Łodzi
Źródło: TVN24
Z okazji 25-lecia TVN24 nasi dziennikarze spotykają z widzami w całym kraju. Kolejny przystanek - Łódź - już za nami. W towarzystwie gości specjalnych i mieszkańców rozmawialiśmy o sekretach telewizji, a także o samym mieście. - Łódź też jest kosmiczna i to chcemy państwu pokazywać - przekonywał dziennikarz TVN24BiS Hubert Kijek. Następne spotkanie odbędzie się w Lądku-Zdrój.

25-lecie stacji TVN24 obchodzimy pod hasłem "Jesteśmy stąd". Gospodarzami sobotniego spotkania byli dziennikarze związani z Łodzią. W sobotę rano dziennikarki "Faktów" TVN Anita Werner i Marzanna Zielińska powitały widzów z Hali Maszyn EC1. Opowiedziały o swoich wspomnieniach z dorastania w tym mieście.

- Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Bałut z Limanki! Serdecznie państwa zapraszam, dołączcie! - zachęcała Werner.

"JESTEŚMY STĄD" - TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKO O TRASIE NA 25-LECIE TVN24

Wśród atrakcji, czekających na naszych gości w Łodzi, były wozy transmisyjne TVN24, fotobudka AI, gdzie każdy mógł sprawdzić, jak wyglądałby w roli reportera oraz warsztaty dobrego mówienia.

Były też rzeczy nie z tej Ziemi, dosłownie. Hubert Kijek, prowadzący program "Kijek w kosmosie" w TVN24BiS pokazał marsjańskiego łazika polskiej produkcji o imieniu Rex, którym sterują studenci łódzkiej politechniki.

- Takie technologie są budowane przez studentów w całej Polsce, także w Łodzi - tłumaczył dziennikarz. Jak zaznaczył, to właśnie z tego miasta pochodzi astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. - Łódź też jest kosmiczna i to chcemy państwu pokazywać tu, w tym mieście. Tych akcentów jest zdecydowanie więcej, tych naukowców, którzy wyszli z tego miasta - kontynuował.

Specjalni goście i wyjątkowe rozmowy

Nowe technologie nie były jedynym tematem dnia. Z Łodzi nadaliśmy specjalny odcinek "Podcastu Politycznego". Arleta Zalewska i Konrad Piasecki zdradzili kulisy powstawania programu. Piasecki przyznał, że świetnie uzupełnia się ze swoją współprowadzącą. - Arleta jest osobą szalenie aktywną, czasami wręcz nadaktywną. Ja jestem tym spokojniejszym, tonującym - opisywał. Dziennikarze opowiadali także o zdobywaniu informacji, przygotowaniach do pracy oraz zabawnych sytuacjach z udziałem polityków.

"Oni są jak marmur, a ja jak Michał Anioł". Dziennikarze o relacjach z politykami

Goście mieli okazję spotkać się z prowadzącymi program. - To jest niesamowite usłyszeć na żywo od naszych widzów, od państwa, jak cenicie naszą pracę - wyznała Zalewska.

Oprócz tego goście mogli usłyszeć, jak powstają materiały "Superwizjera" i "Czarno na Białym". Jarosław Jabrzyk i Dariusz Kubik, autorzy wielokrotnie nagradzanych reportaży, opowiadali o kulisach pracy w dziennikarstwie śledczym.

Oprócz dziennikarzy TVN24 rozmawialiśmy również z gośćmi związanymi z tym wyjątkowym miastem. Marcin Gortat, były reprezentant Polski, jedyny Polak w historii NBA, który awansował do jej finału, opowiadał o swojej nowej roli - ojca. - Drodzy rodzice, drogie mamy, wykonujecie fenomenalną pracę. To, co zrobiliście, żeby wychować synów i dzieci swoje, to jest coś niesamowitego - chwalił były koszykarz.

Gościem w Łodzi i na antenie TVN24 był także aktor i komik Rafał Pacześ. Mówił o rozśmieszaniu i swoich żartach, także tych z rodzimej Łodzi. - Jesteśmy miastem, które ma miejsca piękne, bardzo reprezentacyjne, odnowione, zrewitalizowane. Jak każde miasto mamy też miejsca, gdzie jeszcze można się przestraszyć - przyznał.

"Jesteśmy stąd" - urodzinowa trasa TVN24

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce.

W najbliższych tygodniach na trasie "Jesteśmy stąd" znajdą się m.in. Lądek-Zdrój, Mińsk Mazowiecki i Zakopane.

