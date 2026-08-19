Opole Ukradł auto, obrabował sklep i pielgrzymów z Czech Oprac. Svitlana Kucherenko |

Przymusiński: dzisiaj przestępczość to nie tylko kominiarki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja w Strzelcach Opolskich

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Kilka dni temu z parkingu jednej z firm w Zawadzkiem na Opolszczyźnie skradziono samochód. Złodziej - jak ustalili śledczy - pojechał nim do osiedlowego sklepu w sąsiedniej miejscowości.

"Tam groził sprzedawcy przedmiotem przypominającym nóż. Próbował dostać się do szuflady w kasie fiskalnej, jednak nie zdołał jej otworzyć. Ostatecznie ukradł kilka paczek papierosów i uciekł ze sklepu" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Ukradł samochód i pojechał obrabować sklep Źródło zdjęcia: Policja w Strzelcach Opolskich

Okradł pielgrzymów z Czech

Odjechał kilkaset metrów dalej i zatrzymał się obok idących trzech młodych pielgrzymów z Czech. Według ustaleń policji, także z przedmiotem przypominającym nóż, zażądał od nich pieniędzy i telefonu komórkowego. Uciekł ze zrabowanymi przedmiotami i gotówką.

Niespełna trzy godziny później policjanci z Zawadzkiego wspólnie z kryminalnymi ze Strzelec Opolskich zatrzymali 34-latka. Trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariuszom udało się odzyskać część skradzionego mienia, które wróciło do właścicieli.

Ukradł samochód, sterroryzował pielgrzymów Źródło zdjęcia: Policja w Strzelcach Opolskich

Odpowie za serię przestępstw

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutów dotyczących między innymi dwóch rozbojów oraz kradzieży samochodu. Przyznał się.

Był już wcześniej wielokrotnie karany, w tym za podobne przestępstwa. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany.