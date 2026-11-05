Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Kierowca staranował radiowóz, padły strzały. Trwają poszukiwania

|
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Opolska policja szuka kierowcy BMW, który uciekając staranował radiowóz w miejscowości Wysoka niedaleko Olesna. Funkcjonariusze oddali strzały w kierunku samochodu. Sprawca porzucił pojazd.

W czwartek przed godziną 12 w miejscowości Wysoka nieopodal Olesna policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę BMW. Ten jednak nie zastosował się do ich poleceń.

- Staranował radiowóz i zaczął uciekać. Mundurowi oddali strzały w kierunku pojazdu, w tym jeden ostrzegawczy, kierowca zdołał jednak odjechać - powiedziała tvn24.pl aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Trwają poszukiwania

Kilkanaście minut później policjanci znaleźli porzucone auto. Jak przekazała Karpińska, funkcjonariusze ustalają teraz tożsamość kierowcy i osób, które mogły się z nim poruszać.

- Trwają również intensywne czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia i miejsce przebywania kierowcy - dodała policjantka.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
OpolskiePościgiPolicjaRadiowóz
Czytaj także:
Russell Brand
Słynny aktor winny gwałtu. Czeka go więzienie
Świat
Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml krwi
Centrum e-Zdrowia reaguje po cyberatakach na chłodnie medyczne. Jest ostrzeżenie
Zdrowie
Teren przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Projekt PSL dzieli polityków. "Nie bawmy się tak"
Polska
imageTitle
Pierwszy taki awans Alcaraza w karierze
EUROSPORT
imageTitle
Kiedy mecz Linette o półfinał w Indiach?
EUROSPORT
OpenAI
Ważna deklaracja z OpenAI. To może być przełomowy moment dla spółki
BIZNES
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż. Dwie partie zyskują najbardziej
Polska
Stacja metra Pole Mokotowskie
Wypadek w metrze. Cztery stacje były zamknięte
WARSZAWA
Niemieccy żołnierze w Warszawie nagrani przez posła Mateckiego
"Co tu robicie?" Poseł Matecki i niemieccy żołnierze
Szymon Rębowski
Danuta Stenka zwróciła się do fanów z prośbą o wsparcie jej męża
Agresywny nowotwór i terapia za 1,7 miliona złotych. Dostępna w Polsce, ale nierefundowana
Zuzanna Kuffel
Możejki
Litwa rozważa podatek od nadzwyczajnych zysków. Orlen reaguje
BIZNES
imageTitle
Kapitalna sesja Wilsona na wagę drugiego finału z rzędu
EUROSPORT
Emerytura empatia i starszy mężczyzna z kobietą
Setki tysięcy chorych w Polsce. System opieki wciąż ma luki
Zdrowie
Boeing 777 linii KLM
Holenderski przewoźnik planuje wielkie cięcia. Potrzebuje miliarda euro
BIZNES
Policja zatrzymała agresywnego pacjenta
Pijany pacjent uderzył ratownika na izbie przyjęć
WARSZAWA
05 0900 wit 100-0009
Wójcik się tłumaczył. Nagle zaczepił go poseł KO
Polska
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Nowa definicja mobbingu wchodzi w życie. "Pracownik będzie mógł liczyć na sprawiedliwość"
BIZNES
procesor komputer shutterstock_1892823829
Niedobory podzespołów. "AI powoduje pewne osłabienie"
BIZNES
Most Świętokrzyski w Warszawie
Gdy ślad urywa się na moście, pozostaje niepewność. Apel
WARSZAWA
Poseł Wojciech Król został aresztowany
Jest areszt dla posła Wojciecha Króla
Katowice
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami procentowymi? "RPP jest gotowa do działania"
BIZNES
Grindwal
Dziesiątki grindwali na brzegu. "Są u kresu sił"
METEO
Marcin Kedryna
Nowe zajęcie człowieka Andrzeja Dudy. Zaprosił go Łukasz Gibała
Kraków
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Ołeszki po rozejmie. "W ataku dronowym zginął były dyrektor szkoły"
Świat
shutterstock_2639642055
POLSTR zamiast WIBOR-u. Rewolucja w kredytach już się rozpoczęła
BIZNES
Groźny pożar w Radomsku
Wynieśli poparzonego mężczyznę i ewakuowali siedem osób, w tym małe dziecko
Łódź
Jarosław Szymczyk stawił się przed sądem
Po reakcji strony ukraińskiej prokuratura wraca do sprawy przekazania granatnika
WARSZAWA
Sekretny chiński komisariat działał na przedmieściach Warszawy
Niepozorny pawilon i tablica. Czego "pilnował" w Polsce chiński komisariat
Maciej Michałek
pizza shutterstock_84904861
Włoski szef kuchni odmówił dodania ananasa do pizzy. Stracił pracę
Ciekawostki
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
Ściskali kości u starych myszy. To wydłużyło im życie o blisko trzy miesiące
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica