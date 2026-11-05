Kierowca staranował radiowóz, padły strzały. Trwają poszukiwania
W czwartek przed godziną 12 w miejscowości Wysoka nieopodal Olesna policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę BMW. Ten jednak nie zastosował się do ich poleceń.
- Staranował radiowóz i zaczął uciekać. Mundurowi oddali strzały w kierunku pojazdu, w tym jeden ostrzegawczy, kierowca zdołał jednak odjechać - powiedziała tvn24.pl aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Trwają poszukiwania
Kilkanaście minut później policjanci znaleźli porzucone auto. Jak przekazała Karpińska, funkcjonariusze ustalają teraz tożsamość kierowcy i osób, które mogły się z nim poruszać.
- Trwają również intensywne czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia i miejsce przebywania kierowcy - dodała policjantka.