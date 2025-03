Niebezpieczne manewry podczas wyprzedzania

"Nagranie przedstawia, jak pojazdy dojeżdżają do wierzchołka wzniesienia wiaduktu, i choć wjeżdżają pod górkę, to niecierpliwy kierowca fiata, mimo podwójnej linii ciągłej, przymierza się do manewru wyprzedzania. Widać jak co chwilę wychyla się na przeciwległy tor, sprawdzając możliwość wyprzedzenia, po czym wraca na swój pas" - opisuje policja w Strzelcach Opolskich.