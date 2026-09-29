Opole Wjechał hulajnogą w bok samochodu. Policja pokazała nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Jechał na hulajnodze, uderzył w auto na przejściu dla pieszych Źródło wideo: Policja w Strzelcach Opolskich Źródło zdj. gł.: Policja Strzelce Opolskie

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Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 7.30 w rejonie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Parkowej w Strzelcach Opolskich. Kilka godzin później do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłosiła się matka z dzieckiem, które uczestniczyło w kolizji z samochodem osobowym. O sprawie zostali poinformowani policjanci.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu.

"Na nagraniu widać, jak młody chłopak poruszający się hulajnogą wjeżdża bezpośrednio na przejście dla pieszych. W tym czasie na przejściu znajdował się już samochód osobowy marki Skoda. Chłopiec nie zatrzymał się przed przejściem i uderzył hulajnogą w bok pojazdu. Warto zwrócić uwagę również na to, że chłopiec jechał z założonym na głowę kapturem, który mógł dodatkowo ograniczać jego pole widzenia" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Wjechał hulajnogą w bok samochodu Źródło zdjęcia: Policja w Strzelcach Opolskich

Po zdarzeniu kierowca samochodu rozmawiał z matką chłopca, a następnie odjechał. Kobieta zabrała dziecko do szpitala. Chłopiec doznał jedynie niegroźnych stłuczeń.

Funkcjonariusze przypominają, że użytkownicy hulajnóg powinni zachowywać szczególną ostrożność, obserwować drogę i stosować się do obowiązujących przepisów.