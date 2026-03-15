Samochód uderzył w drzewo. Pasażer nie przeżył

Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę, 14 marca, krótko po godzinie 22, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym na odcinku pomiędzy Piotrówką a Łaziskami w gminie Jemielnica, w powiecie strzeleckim.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, samochód poruszał się w kierunku Łazisk i uderzył w drzewo.

Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie Źródło: KP PSP w Strzelcach Opolskich

W pojeździe znajdowały się trzy osoby.

"Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej dwie osoby znajdowały się poza pojazdem, natomiast trzecia osoba była zakleszczona w samochodzie. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon pasażera" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD