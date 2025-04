Zaatakował kobietę młotkiem. 20-latek oskarżony o zabójstwo

Opole Źródło: Google Earth

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 20-latkowi, który odpowie za zabójstwo Agaty H. w ubiegłym roku. Oskarżony zaatakował ofiarę młotkiem, zadając kobiecie ponad dwadzieścia ciosów w głowę i klatkę piersiową, co doprowadziło do jej śmierci. Hubert Ś. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Do tragedii doszło w lipcu 2024 roku w mieszkaniu na terenie Opola. Jak ustaliła prokuratura, Hubert Ś. w dniu 23 lipca ubiegłego roku przyjechał do Opola celem spotkania z Agatą H. Mężczyzna od jakiegoś czasu spotykał się z kobietą.

Zaatakował kobietę młotkiem

"W nocy z 23 na 24 lipca, pomiędzy Hubertem Ś. i Agatą H., którzy spożywali wówczas alkohol, doszło do kłótni, której tłem miały być oczekiwania finansowe pokrzywdzonej wobec dwudziestolatka. W jej trakcie Hubert Ś. zaatakował ofiarę młotkiem, zadając kobiecie ponad dwadzieścia ciosów w głowę i klatkę piersiową. Spowodowane liczne i rozległe obrażenia głowy skutkowały masywnym krwawieniem, które doprowadziło do śmierci Agaty H. Rano sprawca opuścił mieszkanie" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Ś. wyjechał z Opola, udając się w okolice Radomia, gdzie na wyjeździe wakacyjnym przebywali jego bliscy.

Analiza danych uzyskanych od operatorów telefonicznych oraz licznych nagrań z monitoringu z terenu Opola, pozwoliły powiązać ze zbrodnią Huberta Ś. Został zatrzymany 26 lipca ubiegłego roku na terenie powiatu przysuskiego. Zabezpieczono wówczas także narzędzie zbrodni.

Przyznał się do winy

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Hubert Ś. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, które umożliwiły poczynić ustalenia odnośnie ostatnich chwil życia Agaty H." - dodaje prokuratura.

Grozi mu od 10 do 30 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Hubert Ś. jest aresztowany.