Groził podpaleniem państwowej instytucji. Miał przy sobie łatwopalną substancję
Do zdarzenia doszło 16 października, w godzinach popołudniowych. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o tym, że mężczyzna groził podpaleniem gmachu jednej z państwowych instytucji w Opolu. Na miejscu funkcjonariusze zastali 50-letniego mieszkańca miasta.
"W trakcie wykonywanych czynności policjanci znaleźli przy mężczyźnie butelkę z łatwopalną substancją. Na dodatek policjanci ustalili, że 50-latek przyjechał samochodem na miejsce zdarzenia będąc pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila w organizmie mężczyzny" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.
Zarzuty i dozór dla 50-latka
Podejrzewany został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty kierowanie gróźb karalnych oraz prowadzenia pojazdem w stanie nietrzeźwości.
50-latek został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się do instytucji państwowych. Grozi mu do 3 lat więzienia.