Opole Groził podpaleniem państwowej instytucji. Miał przy sobie łatwopalną substancję Oprac. Svitlana Kucherenko |

Sygnał o "możliwym zamachu" na premiera i szefa MON. Relacja Pawła Łukasika (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Opolu

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Do zdarzenia doszło 16 października, w godzinach popołudniowych. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o tym, że mężczyzna groził podpaleniem gmachu jednej z państwowych instytucji w Opolu. Na miejscu funkcjonariusze zastali 50-letniego mieszkańca miasta.

"W trakcie wykonywanych czynności policjanci znaleźli przy mężczyźnie butelkę z łatwopalną substancją. Na dodatek policjanci ustalili, że 50-latek przyjechał samochodem na miejsce zdarzenia będąc pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila w organizmie mężczyzny" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.

50-letni mężczyzna groził podpaleniem budynku instytucji państwowej Źródło zdjęcia: KMP w Opolu

Zarzuty i dozór dla 50-latka

Podejrzewany został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty kierowanie gróźb karalnych oraz prowadzenia pojazdem w stanie nietrzeźwości.

50-latek został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się do instytucji państwowych. Grozi mu do 3 lat więzienia.