Przyjechał kupić motocykl. W trakcie jazdy próbnej uderzył w balkon i zginął

Mieszkańcy przygranicznych Dynisk (woj. lubelskie) i innych okolicznych miejscowości udają się co roku do Ukrainy, aby postawić znicze na grobach swoich bliskich. Byli przed Wszystkimi Świętymi, teraz wybierają się 11 listopada. Wyprawom tym towarzyszą ogromne emocje, bo są to często osoby, które albo same zostały z tych terenów wysiedlone, albo stało się tak z ich rodzicami czy dziadkami, którzy musieli opuścić swoje domostwa i udać się do Polski, bo ziemie te zabrało ZSRR.