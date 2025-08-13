Wypłacał pieniądze z konta zmarłego podopiecznego

Namysłowscy policjanci ustalili, że 50-latek po śmierci starszego mężczyzny, którym się opiekował, przejął jego telefon komórkowy. Korzystając z bankowej aplikacji mobilnej, generował kody BLIK, a następnie wypłacał pieniądze z konta zmarłego.
Kradł z konta zmarłego
"Mężczyzna dokonał co najmniej trzech takich wypłat na łączną kwotę 1500 złotych. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy. Istnieje podejrzenie, że 50-latek mógł wypłacić gotówkę aż 16 razy, co znacznie zwiększyłoby skalę szkody" - informuje opolska policja.
Do zatrzymania mężczyzny doszło 7 sierpnia, kiedy to został ujęty na gorącym uczynku. Miał przy sobie torby z zakupami.
Usłyszał zarzut
50-latek usłyszał zarzut kradzieży mienia, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Natomiast za kradzież z włamaniem - w tym przypadku wykorzystanie cudzych danych i urządzeń bankowych - grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja