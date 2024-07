Ciężarówka wjechała w dom, kierowca trafił do szpitala

Kierowca ciężarówki, który wjechał w dom jednorodzinny w miejscowości Kotlarnia (Opolskie), trafił do szpitala. Ruch na drodze wojewódzkiej numer 408 odbywa się wahadłowo.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 16 lipca, około godziny 12.15. - 68-letni kierujący samochodem ciężarowym stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w dom jednorodzinny. W domu przebywały trzy osoby, w tym dwójka dzieci. Nikt z nich nie ucierpiał. Kierowca został zabrany do szpitala, był trzeźwy - mówi nadkom. Magdalena Nakoneczna z kędzierzyńsko-kozielskiej policji.