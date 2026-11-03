Włamał się do domu. Ukradł szafy pancerne z bronią i amunicją
Do włamania do domu jednorodzinnego doszło w piątek 31 października na terenie Kędzierzyna-Koźla. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci.
Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca po pokonaniu zabezpieczeń, dostał się do wnętrza budynku, skąd ukradł między innymi konsolę do gier oraz dwie szafy pancerne, w których przechowywana była broń palna oraz amunicja.
Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzyniu-Koźlu, 42-letni mężczyzna został zatrzymany w niedzielny poranek na terenie województwa śląskiego przy udziale Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. "W toku prowadzonych działań policjanci odzyskali również całość skradzionej broni i amunicji" - przekazali policjanci.
Był poszukiwany trzema listami gończymi
Funkcjonariusze ustalili, ze mężczyzna jest poszukiwany na podstawie 11 różnych nakazów i zarządzeń prokuratorskich, w tym trzech listów gończych. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności pod nadzorem prokuratora. O losie 42-latka zdecyduje sąd.