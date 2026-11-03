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Włamał się do domu. Ukradł szafy pancerne z bronią i amunicją

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Ukradł szafy pancerne z bronią
Zatrzymano 42-latka, który włamał się do domu i ukradł szafy pancerne z bronią
Źródło wideo: KPP Kędzierzyn-Koźle
Źródło zdj. gł.: Śląska policja
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Policjanci zatrzymali 42-latka podejrzewanego o włamanie do domu jednorodzinnego w Kędzierzynie-Koźlu. Jego łupem padły między innymi dwie szafy pancerne z bronią i amunicją. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie 11 nakazów i zarządzeń, w tym trzech listów gończych. 

Do włamania do domu jednorodzinnego doszło w piątek 31 października na terenie Kędzierzyna-Koźla. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci.

Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca po pokonaniu zabezpieczeń, dostał się do wnętrza budynku, skąd ukradł między innymi konsolę do gier oraz dwie szafy pancerne, w których przechowywana była broń palna oraz amunicja.

Ukradł szafy pancerne z bronią
Ukradł szafy pancerne z bronią
Źródło zdjęcia: Śląska policja

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzyniu-Koźlu, 42-letni mężczyzna został zatrzymany w niedzielny poranek na terenie województwa śląskiego przy udziale Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. "W toku prowadzonych działań policjanci odzyskali również całość skradzionej broni i amunicji" - przekazali policjanci.

Zniknęły szafy pancerne z amunicją
Zniknęły szafy pancerne z amunicją
Źródło zdjęcia: Śląska policja

Był poszukiwany trzema listami gończymi

Funkcjonariusze ustalili, ze mężczyzna jest poszukiwany na podstawie 11 różnych nakazów i zarządzeń prokuratorskich, w tym trzech listów gończych. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności pod nadzorem prokuratora. O losie 42-latka zdecyduje sąd.

42-latek był poszukiwany trzema listami gończymi
42-latek był poszukiwany trzema listami gończymi
Źródło zdjęcia: Śląska policja
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kędzierzyn-Koźlewojewództwo opolskiePolicja
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