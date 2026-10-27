Opole Uciekał przed policją. W aucie miał roczne dziecko i narkotyki Oprac. Svitlana Kucherenko |

Uciekał przed policją z rocznym dzieckiem w samochodzie Źródło wideo: Opolska policja Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Funkcjonariusze zauważyli Volkswagena podczas patrolowania terenu powiatu głubczyckiego. Samochód odpowiadał wcześniejszym ustaleniom policjantów, dlatego postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli. Mężczyzna zignorował jednak wydawane polecenia, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. W trakcie ucieczki kierowca wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, między innymi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającym się pojazdom, a na jednym ze skrzyżowań nie zastosował się do znaku nakazującego bezwzględne zatrzymanie. W samochodzie znajdowali się w tym czasie kobieta i 14-miesięczne dziecko.

Do pościgu dołączyły kolejne patrole. "W pewnym momencie, po wjechaniu do jednej z miejscowości, mężczyzna zatrzymał Volkswagena w pobliżu sklepu, po czym porzucił pojazd i rozpoczął ucieczkę pieszo. W samochodzie pozostawił kobietę wraz z małym dzieckiem" - informuje opolska policja.

Ukrył się w zaroślach

Policjanci ruszyli za nim. Mężczyzna ukrył się w gęstych zaroślach i wysokiej trawie, gdzie został odnaleziony przez funkcjonariuszy.

"W trakcie podejmowanej interwencji mężczyzna naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów, próbując uniknąć zatrzymania. Jego działania okazały się jednak bezskuteczne i został obezwładniony oraz zatrzymany" - dodaje policja.

28-latek uciekał przed policją Źródło zdjęcia: Opolska policja

Podczas przeszukania policjanci znaleźli w jego saszetce woreczek z białą substancją. Badanie wykazało, że była to amfetamina. Dodatkowo Volkswagen, którym uciekał, miał zamontowane skradzione tablice rejestracyjne. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał również sądowy zakaz prowadzenia.

Policjanci podejrzewali także, że mężczyzna mógł prowadzić samochód pod wpływem narkotyków. Został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Na czas trwającego postępowania sąd wobec mężczyzny zastosował tymczasowy areszt. Podejrzanemu grozi kara co najmniej 10 lat pozbawienia wolności.