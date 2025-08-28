Za dużo biurokracji, za mało przejrzystości. Skąd się wzięła afera KPO?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



W 2021 roku Unia Europejska wystartowała z Instrumentem Odbudowy i Odporności - programem, który miał stać się kołem zamachowym popandemicznej odnowy i zielonej transformacji. Jednak od początku realizacji wciąż pojawiają się poważne wątpliwości - ambitne plany napotykają na opóźnienia, problemy z transparentnością oraz ryzyko korupcji i nadużyć, które mocno rzutują na efektywność całego programu. Polska nie jest jedynym krajem, w którym mogło dojść do nieprawidłowości w realizacji tego unijnego instrumentu finansowego. Patrząc na to, w jaki sposób go zaprojektowano, to cud, że mówimy o tylko takiej liczbie przypadków.