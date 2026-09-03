Olsztyn Zasnął ze zmęczenia, wjechał do stawu Oprac. Michał Malinowski |

Samochód wjechał do stawu Źródło wideo: OSP Mikołajki Źródło zdj. gł.: OSP Mikołajki

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Do zdarzenia doszło w środę (2 września) około godziny 14.30 w miejscowości Woźnice, w powiecie mrągowskim. Na miejscu interweniowały służby.

- W stawie było około pół metra wody. Mężczyźnie nic się nie stało, a ratownicy bez przeszkód bezpiecznie wyciągnęli go na brzeg. W akcji brało udział w sumie siedem zastępów straży pożarnej. Akcja trwała około półtorej godziny - przekazał kapitan Marcin Kordek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Samochód wjechał do stawu Źródło zdjęcia: OSP Mikołajki

Za kierownicą siedział 55-latek. Jechał sam. Został ukarany mandatem.

Samochód wjechał do stawu Źródło zdjęcia: OSP Mikołajki

- Przyczyną było zaśnięcie za kierownicą. Kierowca został ukarany mandatem. Podróżował sam. Nic poważnego mu się nie stało - potwierdził aspirant Rafał Syczew, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mrągowie.