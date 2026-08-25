Żubr poturbował kobietę w ciąży, do szpitala zabrał ją śmigłowiec
Z informacji przekazanych przez straż pożarną wynika, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godz. 14.13.
Jak przekazała Ewelina Szklarzewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z dotychczasowych informacji wynika, że kobieta i mężczyzna spacerowali drogą w rejonie kompleksu leśnego. Para nie podchodziła do żubra.
Dodała, że jedną z możliwych przyczyn zachowania zwierzęcia mogła być bliskość drogi i lasu oraz trwający okres godowy żubrów. Na razie są to jednak wstępne informacje, służby ustalają dokładny przebieg zdarzenia.
Kobieta trafiła do szpitala
Policjanci otrzymali zgłoszenie po godzinie 15. Wynikało z niego, że kobieta została uderzona przez żubra i doznała urazu nogi.
- 38-letnia obywatelka Francji spacerowała wraz z mężem po terenie rezerwatu. Kobieta jest w widocznej ciąży. W pewnym momencie na drogę wyszedł żubr. Podczas przechodzenia przez drogę zwierzę uderzyło głową w nogi kobiety, w wyniku czego 38-latka przewróciła się i doznała urazu nogi, prawdopodobnie jej złamania - poinformowała aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z policji w Giżycku. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Giżycku. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
W Puszczy Białowieskiej jest największa w kraju populacja żubrów. Podczas zimowej inwentaryzacji przeprowadzonej przez Białowieski Park Narodowy (stan populacji na koniec 2025 roku) w polskiej części puszczy i na terenach do niej przyległych doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności.